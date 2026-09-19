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Carballo

Carballo se suma a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer con actividades de sensibilización y divulgación

El Concello programa para el lunes un obradoiro alrededor del dibujo creativo mientras Afaber promueve una misa y una mesa informativa

Redacción Carballo
19/09/2026 12:41
El lunes el consistorio carballés se iluminará de verde y la Praza do Concello acogera una nueva concentración en apoyo a los enfermos y sus familias
AEC
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El Concello de Carballo se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra cada 21 de septiembre, con un programa de actividades que combina la creatividad, la sensibilización social y la divulgación alrededor de las enfermedades cognitivas. 

La Concellaría de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística organiza para el propio lunes 21 de septiembre, a las 11.30 horas, en las Escolas do Xardín Agra de Caldas, el taller creativo Debuxaras letras, que será impartido por Alba Farto. 

La actividad, destinada a personas con enfermedades cognitivas, les acercará la técnica del lettering, una disciplina basada en el dibujo creativo de las letras que permite trabajar de una manera lúdica aspectos como la concentración, la motricidad, la expresión artística o la creatividad. 

Con esta propuesta, el Ayuntamiento pretende contribuir a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer desde el ámbito cultural y creativo, además de favorecer la participación de las personas afectadas por deterioro cognitivo en actividades adaptadas y estimulantes.

Las propuestas de Afaber

Paralelamente, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Bergantiños (Afaber) organiza diferentes actividades alrededor de esta fecha. 

La programación comenzará este domingo, a las 12.30 horas, con una misa en recuerdo de las personas afectadas, oficiada por el párroco José García Gondar y con la participación de la Coral Ribeira del Anllóns. 

Ya el lunes 21, entre las 10.00 y las 13.00 horas, Afaber instalará una mesa informativa en la calle Coruña, con la finalidad de acercar a la ciudadanía información sobre el Alzhéimer y otras demencias, así como sobre los recursos y servicios de apoyo a las personas afectadas y a sus familias. 

La jornada se cerrará a las 21.00 horas con la iluminación nocturna de edificios públicos de distintos ayuntamientos de la comarca. En Carballo se celebrará además un encuentro en la Praza do Concello, en un gesto simbólico destinado a dar visibilidad a las personas que conviven con la enfermedad y a sus familias.

De este modo, Carballo se vuelve a sumar a la conmemoración de una jornada que busca incrementar la concienciación social sobre el Alzhéimer y otras demencias, visibilizar a las personas afectadas y a sus familias y recordar la importancia del acompañamiento, los cuidados y la investigación.

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