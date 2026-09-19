Cardioangel, la red ciudadana de respuesta ante los ataques de corazón, llega a Carballo

La acción formativa se llevó a cabo en el centro social de A Brea Raúl López

Este sábado se materializó la incorporación de Carballo a la red de municipios Cardioangel, una iniciativa que busca crear una comunidad de ciudadanos capacitados para actuar ante una parada cardíaca y que puedan ser movilizados a través de su teléfono móvil cuando se produzca una emergencia cerca de ellos.

El lanzamiento de la red en la capital de Bergantiños llevó aparejada una jornada abierta de formación en reanimación cardiopulmonar, que tuvo por escenario el centro social de A Brea, en estrecha colaboración con la Asociación Cultural Maestra Carmen Cancela.

El objetivo de Cardioangel es abordar uno de los problemas que pueden producirse cuando una persona sufre un ataque de corazón: puede haber ciudadanos capacitados para realizar una RCP muy cerca de la víctima, pero no tienen forma de saber que alguien necesita su ayuda y el tiempo es la diferencia entre la vida o la muerte. Cada minuto cuenta.

La aplicación utiliza el teléfono móvil para alertar a las personas capacitadas que se encuentran próximas al lugar de la emergencia. De esta manera, alguien que puede estar a pocos cientos de metros, incluso a la vuelta de la esquina, puede recibir el aviso y desplazarse hasta el lugar para comenzar las maniobras de RCP mientras llegan los servicios profesionales de emergencia.

“No se trata de formar héroes. Se trata de conseguir que haya más personas preparadas y, sobre todo, que cuando una de ellas esté cerca de otra persona que necesita ayuda podamos avisarla... hoy por ti, mañana por mí”, señala el director técnico de la iniciativa, Jesús Velasco