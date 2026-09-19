Competición virtual a toda marcha por Carballo

Participantes en el circuito virtual en la Praza do Concello Raúl López Molina

La competición real y la virtual se dieron la mano este sábado en Carballo con la actividad ‘Do circuito ao simulador’, organizado por O Largo SIM Experience. La iniciativa está promovida por el piloto profesional carballés Manu Rey, dentro de las actividades de la Semana da Mobilidade, que culmina este domingo con diferentes propuestas y juegos para celebrar el Día sin Coches.

Esta propuesta permite acercar al público una disciplina cada vez más profesionalizada, la simulación de carreras, y comprobar hasta que punto el pilotaje virtual reproduce aspectos técnicos de la competición real: trazadas, puntos de frenada, precisión, concentración o gestión de los tiempos. Numerosas personas participaron en la iniciativa durante toda la jornada.