El BNG denuncia el "caos" en la línea de bus entre Carballo y A Coruña y urge a la Xunta a buscar soluciones

Viajeros esperando por un autobús en la estación carballesa Cedida

El BNG denuncia el "caos" existente en la línea de bus entre Carballo y A Coruña, que opera la compañía Arriva, y solicitará nuevamente a la Xunta de Galicia que tome medidas urgentes para solucionar una "xestión desastrosa" que está dejando a diario apeados y sin posibilidad de hacer uso del servicio a muchos usuarios y usuarias.

El responsable de la formación nacionalista en Bergantiños, Xosé Manuel Pose, dice que "hai un maltrato á xente que utiliza este medio de transporte por parte da empresa concesionaria, deixando a persoas en terra, non facendo paradas nos lugares establecidos para as mesmas, como ocorre nalgunhas paradas de Carballo, e discriminando novamente aos usuarios en función do destino final".

La Consellería de Presidencia, responsable del área de Mobilidade, respondió a una iniciativa en el Parlamento de Galicia del diputado Óscar Ínsua diciendo que los pliegos de condiciones garantizan un trato igualitario en el servicio y que desde que se pusieron los hechos en conocimiento de la concesionaria "non consta a esta Administración que a situación descrita se volvese a producir, ao tempo que se mantén un seguimento continuo do servizo para garantir a súa correcta prestación”.

Sin embargo, Xosé Manuel Pose, asegura que el pasado viernes 1ía 18, la operadora volvió a dar prioridad a la hora de subir al autobús a usuarios que se dirigían a determinados destinos, "deixando novamente xente sen autobús na estación da Coruña".

Desde el BNG consideran que sería necesario no solo un refuerzo de la línea en los días y horas de mayor demanda, con más frecuencias de autobuses para dar cabida a las personas que necesitan usar dicha ruta, sino una reformulación de todo el servicio de transporte en la comarca.

Los nacionalistas apuntan además que los horarios publicados en la web de la compañía no se corresponden con los reales, a la vez que le reclaman a la concesionaria que ponga en funcionamiento algún sistema para que se pueda seguir en tiempo real por internet el itinerario por el que va transcurriendo la línea del bus.

"A Xunta quere que a xente utilice o transporte público, e pregúntome eu como van querer con servizos tan caóticos e precarios como o deste comarca", finaliza diciendo el diputado Óscar Ínsua.