El Concello de Carballo es parte interesada en el procedimiento ambiental de la planta de biogás de A Laracha

Una concentración contra la planta de biogás, en Soandres Mar Casal

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Xunta de Galicia acaba de reconocer oficialmente al Concello de Carballo como parte interesada en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental ordinaria de la planta de producción de biogás promovida por Bioenergía A Coruña, SLU, en el municipio de A Laracha.

La resolución responde a la solicitud presentada por el alcalde, Daniel Pérez, en la que el Ayuntamiento reclamaba formar parte del procedimiento como administración potencialmente afectada.

Tras un requerimiento posterior de la Xunta y la documentación complementaria remitida, la Administración autonómica considera acreditado que Carballo posee un interés legítimo que puede resultar afectado por la resolución y, en consecuencia, le concede formalmente la condición de parte interesada.

El proyecto de la planta de biogás fue sometido la información pública por la Xunta en el mes de abril. Según la documentación oficial, prevé tratar hasta 63.500 toneladas anuales de residuos orgánicos, mediante digestión anaerobia, para producir biometano.

El Concello de Carballo ya había presentado en el mes de mayo un informe técnico de alegaciones en el que solicitaba que se tuvieran en cuenta las deficiencias detectadas en la documentación ambiental y que se denegara la autorización ambiental integrada y si emitiera una declaración de impacto ambiental desfavorable o, subsidiariamente, que el procedimiento volviera a su fase inicial para completar los estudios considerados insuficientes.

En la misma documentación, el Ayuntamiento solicitaba expresamente ser considerado parte interesada porque la decisión que se adopte en el expediente podría afectar a los intereses de los vecinos de Carballo y, según advertía el informe municipal, podría comprometer la potabilidad y el suministro de agua a la población en condiciones sanitarias adecuadas.

Con el reconocimiento comunicado ahora por la Xunta, el Ayuntamiento podrá participar formalmente en el procedimiento y conocer las actuaciones que se vayan produciendo en el expediente, manteniendo el seguimiento de una instalación que, a pesar de estar proyectada en el término municipal de la Laracha, puede tener efectos sobre recursos ambientales y servicios esenciales para Carballo.