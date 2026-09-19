Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El Concello de Carballo es parte interesada en el procedimiento ambiental de la planta de biogás de A Laracha

Así lo reconoce una resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Xunta de Galicia

Redacción Carballo
19/09/2026 11:20
La concentración contra la planta de biogás, en Soandres
Una concentración contra la planta de biogás, en Soandres
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Xunta de Galicia acaba de reconocer oficialmente al Concello de Carballo como parte interesada en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental ordinaria de la planta de producción de biogás promovida por Bioenergía A Coruña, SLU, en el municipio de A Laracha.

La resolución responde a la solicitud presentada por el alcalde, Daniel Pérez, en la que el Ayuntamiento reclamaba formar parte del procedimiento como administración potencialmente afectada. 

Tras un requerimiento posterior de la Xunta y la documentación complementaria remitida, la Administración autonómica considera acreditado que Carballo posee un interés legítimo que puede resultar afectado por la resolución y, en consecuencia, le concede formalmente la condición de parte interesada.

El proyecto de la planta de biogás fue sometido la información pública por la Xunta en el mes de abril. Según la documentación oficial, prevé tratar hasta 63.500 toneladas anuales de residuos orgánicos, mediante digestión anaerobia, para producir biometano.  

El Concello de Carballo ya había presentado en el mes de mayo un informe técnico de alegaciones en el que solicitaba que se tuvieran en cuenta las deficiencias detectadas en la documentación ambiental y que se denegara la autorización ambiental integrada y si emitiera una declaración de impacto ambiental desfavorable o, subsidiariamente, que el procedimiento volviera a su fase inicial para completar los estudios considerados insuficientes.

En la misma documentación, el Ayuntamiento solicitaba expresamente ser considerado parte interesada porque la decisión que se adopte en el expediente podría afectar a los intereses de los vecinos de Carballo y, según advertía el informe municipal, podría comprometer la potabilidad y el suministro de agua a la población en condiciones sanitarias adecuadas.

Con el reconocimiento comunicado ahora por la Xunta, el Ayuntamiento podrá participar formalmente en el procedimiento y conocer las actuaciones que se vayan produciendo en el expediente, manteniendo el seguimiento de una instalación que, a pesar de estar proyectada en el término municipal de la Laracha, puede tener efectos sobre recursos ambientales y servicios esenciales para Carballo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Carballo se suma a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer con actividades de sensibilización y divulgación
redacción carballo
La concentración contra la planta de biogás, en Soandres

El Concello de Carballo es parte interesada en el procedimiento ambiental de la planta de biogás de A Laracha
redacción carballo
Viajeros esperando por un autobús en la estación carballesa

El BNG denuncia el "caos" en la línea de bus entre Carballo y A Coruña y urge a la Xunta a buscar soluciones
redacción carballo
Actuación de Raquel Queizás (4)

Raquel Queizás dálle a volta aos contos tradicionais para falar de igualdade e liberdade coa infancia
redacción carballo