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Carballo

El documental 'Ao son da nova regueifa' llegará a A Laracha el 25 de septiembre

Los autores y guionistas de la pieza íntegra en gallego son Manolo Maseda y Saúl Rivas

Redacción Carballo
19/09/2026 17:12
Estreno en Carballo de 'Territorio Regueifa'
Manolo Maseda, el autor, por la derecha, en el estreno en Carballo de 'Territorio Regueifa'
Mar Casal
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La Casa de Cultura de A Laracha acogerá el viernes 25 de septiembre (20.30 horas) la proyección del documental 'Ao son da nova regueifa', que recorre diferentes puntos de Galicia para descubrir como la regueifa continúa viva y se reinventa en el presente. 

A través de las voces de regueifeiros de diferentes generaciones y territorios, la pieza muestra como este arte de la improvisación oral es capaz de conectar la tradición con la creación contemporánea, al tiempo que se convierte en un espacio de encuentro, aprendizaje y participación.

Entre versos improvisados, música e historias compartidas, 'Ao son da nova regueifa' ofrece un retrato de una práctica cultural en permanente evolución, que mantiene sus raíces mientras dialoga con las nuevas generaciones y crea nuevos espacios de participación y comunidade.

El documental, de 60 minutos de duración y producido por Undodez, está dirigido y guionizado por Manolo Maseda y Saúl Rivas. La obra, rodada íntegramente en gallego, está especialmente indicada para personas interesadas en la cultura popular, la tradición oral y las nuevas formas de creación vinculadas a estas expresiones culturales. 

La entrada es libre y gratuita, sin inscripción previa. La actividad forma parte del programa 'Outo das Artes' de la Diputación de A Coruña.

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