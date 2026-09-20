Cuenta atrás para el FIOT en Carballo, que abre esta semana con la Rúa dos Contos

Participantes en la presentación del festival Vane Rábade

Cuenta atrás para el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) que arranca esta semana en Carballo. El miércoles será el primero de los espectáculos de la Rúa dos Contos, uno de los espacios más populares del certamen, que se prolongará hasta el 31 de octubre. Durante cinco semanas Carballo se convierte en la capital de las artes escénicas, con espectáculos para todos los públicos.

En total serán 43, con ocho estrenos absolutos y nueve en Galicia, además de una veintena de actividades paralelas. Andrés Lima, Chévere, Chapito, Mofa e Befa, María Velasco, Titzina, El Brujo, Alba Flores y Gloria Muñoz serán algunas de las principales figuras de la escena actual que se podrán ver en Carballo durante las próximas semanas.

‘Cando todo cae, ven ao teatro’ es el lema de esta edición, marcada por el colapso, la realidad actual en estos tiempos de incertidumbre. El teatro se presenta así como la vía de escape que puede salvar la propia realidad, tal como subrayó el presidente de Telón e Aparte (entidad organizadora), Alberto Sueiro, durante la presentación.

El primer espectáculo llegará el miércoles, ‘Hamelín’, de la mano de Fran Rei. Narración oral, magia y humor en una función que pone en valor la diversidad y la integración. Se podrá ver en la residencia de mayores a las 18.00 horas. Al día siguiente llega Josito Porto con sus “Laretadas”, también con mucho humor y retranca. Será en el Mesón do Pulpo a partir de las 21.00 horas.

El viernes tendrá lugar el primer espectáculo del Teatro de Rúa, con Spinish Circo, mientras que para el sábado se reserva una doble función. En el Pazo da Cultura (20.00 horas), se podrá ver a Carles Sans, de la compañía El Tricicle. Después de más de 40 años haciendo reír al público con la mítica compañía, Carles se despide de los escenarios compartiendo las anécdotas más divertidas y surrealistas de una formación que ya forma parte de la historia del humor, con la función ‘¡Por fin me voy’!, que promete no dejar indiferente a nadie.

Esa misma noche el artista Daniel Higiénico presentará sus ‘Cancionólogos’ en O Patacón, un espectáculo donde música y palabra van de la mano. El domingo 27 de diciembre Sobria y Serena viajarán a la adolescencia de los años 80 y 90 con “O chou”.

El FIOT de Carballo es uno de los festivales de referencia en el panorama actual de las artes escénica, que un año más reúne a lo mejor de la escena actual. Además de la Rúa dos Contos, conforma el programa el ciclo OTNI, Teatro de Rúa, FIOT en Rúa, Micro Escenas Metro Cadrado, FIOTeen, FIOTiño y la programación de sala. Las entradas ya están a la venta.