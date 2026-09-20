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Carballo

El Circuito Un Paso Máis triunfa en Carballo

Diferentes juegos, experiencias y juegos para celebrar el Día sin Coches 

Redacción Carballo
20/09/2026 21:05
Una de las actividades del Circuito Un Paso Máis
Una de las actividades del Circuito Un Paso Máis
Raúl López Molina
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El Circuito Un Paso Máis que este domingo se celebró en Carballo acaparó todas las miradas en el Día sin Coches, con diferentes experiencias lúdicas y retos donde disfrutaron niños y adultos. El agua con espuma fue una de las más exitosas, aunque triunfaron igualmente otras actividades para superar obstáculos o descensos acuáticos, que sirvieron para competir las altas temperaturas de este domingo. 

A esta iniciativa se sumaron diferentes juegos diseñados por el Concello de Carballo dentro de la Semana da Mobilidade, con obradoiros, actividades en familia o animación infantil, entre otros. 

Una de las actividades del Circuito Un Paso Máis
Una de las actividades del Circuito Un Paso Máis
Raúl López Molina
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