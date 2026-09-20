El Circuito Un Paso Máis triunfa en Carballo

Una de las actividades del Circuito Un Paso Máis Raúl López Molina

El Circuito Un Paso Máis que este domingo se celebró en Carballo acaparó todas las miradas en el Día sin Coches, con diferentes experiencias lúdicas y retos donde disfrutaron niños y adultos. El agua con espuma fue una de las más exitosas, aunque triunfaron igualmente otras actividades para superar obstáculos o descensos acuáticos, que sirvieron para competir las altas temperaturas de este domingo.

A esta iniciativa se sumaron diferentes juegos diseñados por el Concello de Carballo dentro de la Semana da Mobilidade, con obradoiros, actividades en familia o animación infantil, entre otros.