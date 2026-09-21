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Carballo

Axober organiza la jornada 'Onde se nos escapa a marxe? Como deixar de correr detrás dos problemas'

Este martes en Espazo Nature de Razo

Redacción Carballo
21/09/2026 20:35
Espazo Nature, en Razo
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 Espazo Nature (Razo) acoge este martes la jornada Onde se nos escapa a marxe? Como deixar de correr detrás dos problemas, organizada por Axober, con la colaboración del Concello de Carballo, la Diputación y la  consultoría Team&Team. La cita será a partir de las 10.30 horas.

Se trata de una sesión práctica de unas dos horas de duración, centrada en la metodología LEAN, una herramienta clave para mejorar la productividad, incrementar la rentabilidad y reforzar la satisfacción del cliente. Al finalizar habrá un espacio para el café y el networking, favoreciendo el intercambio de experiencias entre los asistentes.

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