Carballo se suma a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer 

El consistorio se iluminó de verde, en un acto con representación política y de Afaber Mar Casal

Carballo se sumó de nuevo a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer este lunes 21 de septiembre, con un programa de actividades que combinan la creatividad, la sensibilización social y la divulgación alrededor de las enfermedades cognitivas.

La concejalía de Bibliotecas, Arquivos y Normalización Lingüística preparó para esta jornada un obradoiro creativo ‘Debuxar as letras’, impartido por Alba Farto. T

También este lunes Afaber instaló una mesa informativa en la rúa Coruña para acercar a la ciudadanía información sobre el alzhéimer y otras demencias, así como sobre los recursos y servicios de apoyo a las personas afectadas y a sus familias.

Mesa informativa en la calle Coruña Mar Casal

La jornada finalizó con la iluminación nocturna del edificio de la casa consistorial, al igual que se hizo en otros lugares de la comarca. En la Praza do Concello de Carballo se llegó a cabo un encuentro, en un gesto simbólico destinado a dar visibilidad a las personas que conviven con la enfermedad y sus familias. Al acto se sumó Afaber, con su presidente, Suso Villar, al frente, así como representantes de los grupos de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, Daniel Pérez.

Carballo conmemora de nuevo esta jornada que busca incrementar la concienciación social sobre el alzhéimer y otras demencias, visibilizar a las personas afectadas y a sus familias, y recordar la importancia del acompañamiento, los cuidados y la investigación.