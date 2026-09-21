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Carballo

El circuito Un Paso Máis llena de diversión, color y solidaridad las calles de Carballo

La propuesta reunió a alrededor de 250 personas en la Praza do Concello y su entorno

Redacción Carballo
21/09/2026 20:36
Una de las actividades del Circuito Un Paso Máis
Una de las actividades del Circuito Un Paso Máis
Raúl López Molina
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La Praza do Concello y el Xardín Municipal de Carballo se convirtieron este domingo en el epicentro de la diversión y el deporte solidario de la mano del I Circuito Un Paso Máis, en el que acabaron participando alrededor de 250 personas que disfrutaron de una mañana inolvidable.

Durante toda la jornada, que se desarrolló entre las 11:00 y las 13:00 horas, se vivió un clima de diversión absoluta, con los participantes, muchos de ellos disfrazados, dando numerosas vueltas a un circuito lleno de obstáculos y con música y animación para todas las edades.

La finalidad del evento era cien por cien solidaria, de tal forma que toda la recaudación obtenida a través de las inscripciones se destinará íntegramente a apoyar proyectos sociales, deportivos e inclusivos de las Agrupación Deportiva Un Paso Máis.

Desde la organización quieren agradecer al Concello de Carballo y a la agrupación local de Protección Civil su trabajo y dedicación, además de tener un agradecimiento muy especial para Axober, "piar fundamental na edición deste ano".

De igual forma, trasladan su gratitud a las empresas y entidades participantes, así como a aquellas que donaron productos y servicios para el gran sorteo efectuado al final de la prueba.

Dado el éxito de la iniciativa, Un Paso Máis anuncia que hará todo lo que esté en su mano para que la experiencia tenga continuidad.

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