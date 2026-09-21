La carballesa Nauterra, Premio Solidario ONCE Galicia 2026 en la categoría de empresas

Vista de la factoría carballesa de Nauterra Cedida

La Asociación STOP, Solidarios cos Maiores, Marisol Soengas, Nauterra y el Parlamento de Galicia son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026. Estos Premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En la categoría de Empresa, el premio es para Nauterra (fundada como Grupo Calvo en Carballo, A Coruña, en 1940) es un grupo agroalimentario global con sede y arraigo productivo en la comarca de Bergantiños. Con más de 1.000 empleados directos en Galicia, Nauterra ha consolidado un modelo de responsabilidad social centrado en la equidad de género, la erradicación de la pobreza alimentaria manteniendo activo el centro neurálgico industrial en Carballo como motor económico de la comarca, con brecha salarial cero y más del 50% de puestos directivos y mandos intermedios ocupados por mujeres en sus plantas gallegas.

Su plan estratégico ‘Compromiso 2025’ vincula de forma obligatoria la producción industrial con la inclusión laboral y la donación directa de proteínas de alta calidad a entidades sociales, manteniendo una colaboración continuada de suministro de conserva alimentaria rica en omega-3 y proteínas con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), el Banco de Alimentos Rías Altas y la Cruz Roja en Galicia, asegurando la calidad nutricional de las familias vulnerables.

Otro aspecto por el que destaca como empresa solidaria es el impulso de becas de formación técnica y programas de inserción laboral para jóvenes en riesgo de exclusión social y mujeres del entorno rural de la Costa da Morte, facilitando su incorporación directa a la plantilla de la compañía. También ha destacado por su mecenazgo y financiación directa de escuelas deportivas adaptadas y proyectos de inclusión comunitaria a través del deporte para personas con discapacidad funcional cognitiva y física en la comarca de Bergantiños.

En el apartado de Institución, ONG, el Solidarios es para la Asociación STOP, fundada en Vigo en 2009, nació para apoyar la recuperación, rehabilitación y reinserción de personas con problemas de alcoholismo. Ese mismo año puso en marcha la campaña solidaria ‘Cada Niño un Juguete’, una iniciativa en la que los que lo deseen pueden donar juguetes para ayudar a niños desfavorecidos y que puedan disfrutar de su infancia, garantizando su derecho al juego y fomentando valores de solidaridad.

Cumple con la misión de la rama solidaria de la asociación que trata entre otras cosas del desarrollo integral de los menores, promoviendo "la atención a la infancia, la adolescencia, la juventud y sus familias, procurando que en el futuro sean hombres y mujeres libres, constructores de una sociedad más justa y solidaria".

La asociación ha convertido esta campaña en uno de los mayores movimientos solidarios de Galicia. Ha sido inspiradora en multitud de territorios, tanto nacionales como en el extranjero, llegando, con su programa ‘Juguetes viajeros’, a entidades sociales de Valencia, Canarias, Senegal, Siria, además de a numerosas asociaciones gallegas. La campaña cuenta con la colaboración de numerosas empresas, asociaciones, centros educativos, ANPAS, artistas, deportistas y personalidades públicas, convirtiéndose en un importante ejemplo de movilización social y participación ciudadana.

En la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, el galardón es para Solidarios cos Maiores, una iniciativa comunitaria y de concienciación social nacida en A Coruña, integrada por periodistas y profesionales de la comunicación como Chus Castro, Sabela Romar, Bea Soler, Amalia Baltar, Manolo Rodríguez o Lucía Aller.

El movimiento surge como respuesta directa ante la brecha digital, la soledad no deseada, el edadismo y el paulatino desmantelamiento de la atención presencial en servicios básicos (banca, administración pública y sanidad), colaborando para que la digitalización no suponga la exclusión de los colectivos sénior y donde se garantice una atención humana, presencial y accesible en todos los ámbitos comunitarios.

Así, llevan a cabo campañas de concienciación y crean contenidos audiovisuales para informar y apoyar a las personas mayores en su vida diaria, impulsando concentración de acciones, charlas y encuentros comunitarios que congregan a más de 1.800 participantes por año y conectando a colectivos de mayores con profesionales de la comunicación y la psicología.

Las campañas de concienciación y piezas audiovisuales difundidas alcanzan más de 45.000 visualizaciones e interacciones en plataformas digitales y redes sociales, sensibilizando especialmente a la población joven y adulta. La iniciativa cuenta con una amplia cobertura en la prensa gallega y articula una alianza colaborativa con más de 25 entidades, incluyendo asociaciones de prensa, colegios profesionales, colectivos vecinales y agrupaciones de la tercera edad.

El Solidarios a la Persona Física es para Marisol Soengas una de las eminencias científicas gallegas y una de las líderes españolas en investigación contra el cáncer. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su trabajo en la investigación del melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo, tales como el Premio María Josefa Wonenburger Planells o el Premio Carmen y Severo Ochoa en 2021 así como el Premio Fernández Latorre en 2023.

Entre sus logros más recientes, su equipo descubrió cómo una proteína llamada Midkine permite que los melanomas eviten el reconocimiento por parte del sistema inmunitario, lo que complica el desarrollo de terapias efectivas.

Actualmente, dirige el Grupo de Melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España siendo, además, Decana de Asuntos Científicos, donde lidera investigaciones pioneras sobre los mecanismos de resistencia del melanoma a la inmunoterapia. Además de su labor científica, Soengas es una defensora activa de la igualdad de género en la ciencia y la investigación promoviendo iniciativas para reducir la brecha de género y fomentar vocaciones científicas entre niñas y mujeres, siendo la fundadora del grupo ‘Mujeres influyentes de Galicia’, que busca visibilizar el talento femenino en Galicia. Aunque trabaja en Madrid, sigue involucrada con su tierra, promoviendo talentos locales y participando en iniciativas educativas y culturales que enriquecen la comunidad.

En su papel como presidenta de ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer), Soengas ha impulsado proyectos para apoyar a investigadores jóvenes, promover redes colaborativas y fortalecer la investigación en cáncer en España. Su dedicación, tanto al progreso científico como al bienestar social, refleja su profundo sentido de responsabilidad hacia los demás.

Marisol Soengas es un ejemplo de cómo la excelencia profesional puede ir de la mano con el compromiso solidario.

Finalmente, en la categoría de Administración Pública, se premia al Parlamento de Galicia (constituido en 1981 y con sede en el Pazo do Hórreo de Santiago de Compostela) es el máximo órgano representativo del pueblo gallego. Más allá de su labor legislativa y de control al Ejecutivo, la cámara autonómica ha consolidado un modelo pionero de apertura social, participación ciudadana activa y compromiso con los derechos de la infancia y colectivos vulnerables mediante iniciativas continuadas de sensibilización, el impulso de la iniciativa legislativa popular (ILP) y la celebración anual de plenos solidarios.

Desde hace más de dos décadas, el Salón de Plenos del Parlamento acoge una cita anual donde cientos de escolares de todas las provincias gallegas ocupan los escaños de los diputados para debatir y votar compromisos sobre valores como la empatía, la solidaridad o la lucha contra el acoso escolar, invirtiendo, además, en programas educativos y de divulgación democrática que llegan a colegios e institutos de toda la geografía gallega.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026 lo han formado Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia, Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE, Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, Francisco Javier Vieites Pérez-Quintela, presidente de Aspaym Galicia, y Carlos Varela Castiñeiras, periodista del Gabinete de Comunicación de la Administración Económica.

Los premiados recibirán los galardones el 14 de octubre de 2026, en el transcurso de una Gala que se celebrará en el Teatro Colón de A Coruña.