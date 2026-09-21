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Carballo

La petición de un autobús de Carballo hacia el Chuac llega al Parlamento Europeo y el lunes irá al pleno carballés

La petición será procesada por el Parlamento, un proceso que puede llevar algún tiempo ya que consta de varias fases

Redacción Carballo
21/09/2026 19:54
Medio centenar de sanitarios y trabajadores del Chuac de la comarca se concentraron este jueves en Carballo
Medio centenar de sanitarios y trabajadores del Chuac de la comarca se concentraron recientemente en Carballo en demanda del autobús
R. Balsa
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La demanda de una línea de bus entre Carballo y el Chuac (con paradas en los hospitales de Oza, Materno y San Rafael) ha llegado al Parlamento Europeo, presentada por las promotoras de la iniciativa (Paula Seoane y Ángela Facal) a través del portal de peticiones de la cámara europea. 

Ahora, según consta en el resguardo del registro, la petición será procesada por el Parlamento, un proceso que puede llevar algún tiempo ya que consta de varias fases

Paula Seoane y Ángela Facal, presentaron este miércoles la solicitud en el registro del Concello de Carballo

Unos 200 trabajadores de la Costa da Morte utilizarían a diario el autobús de Carballo al Chuac

Más información

Según se explica, en la mayoría de los casos la secretaría de la Comisión de Peticiones preparará un resumen de la petición recibida, que se traducirá a todas las lenguas oficiales de la UE. Dicho resumen figurará en el portal de peticiones tan pronto como se haya tomado una decisión sobre la admisión o no de la petición, que se comunicará por escrito a las solicitantes.

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Rubén Lorenzo, reunido con Paula Seoane y Ángela Facal
Cedida

Por otro lado, el asunto llegará el próximo lunes al pleno de Carballo. "É un paso máis. Grazas a todas e todos os que estades apoiando esta iniciativa, participando, compartindo e facendo posible que esta demanda chegue cada vez máis lonxe. Seguimos unidos e seguimos adiante", apuntan las promotoras de la iniciativa, que este lunes es reunieron con el portavoz del PP, Rubén Lorenzo.

Todo apunta a que la iniciativa recibirá el apoyo unánime de la corporación.

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