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Carballo

Luz verde a la expropiación de terrenos para completar el gran corredor verde del Rego da Balsa

Este corredor está previsto en el PXOM y permitirá seguir avanzando con el proyecto de renaturalización de la zona

Redacción Carballo
21/09/2026 17:37
Vista aérea de la zona de Rego da Balsa de Carballo
Vista aérea de la zona de Rego da Balsa de Carballo
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La Xunta de Goberno Local de Carballo aprobó este lunes de manera definitiva el proyecto de expropiación de terrenos del ámbito SX-EL6, un paso decisivo para completar el gran corredor verde del Rego da Balsa. Este corredor está previsto en el PXOM y permitirá seguir avanzando con el proyecto de renaturalización de la zona, financiado con fondos europeos a través del Plan EDIL.

La actuación permitirá incorporar 17.774 metros cuadrados destinados a espacios libres y zonas verdes. Estos terrenos se sumaran al ámbito SX-EL5, ya mayoritariamente de titularidad municipal, con el objetivo de configurar una gran área ambiental continua alrededor del Rego da Balsa.

El Concello inició el proceso el pasado febrero con la aprobación inicial del proyecto de expropiación. Durante el período de exposición pública se presentaron nueve alegaciones, que fueron analizadas por el equipo redactor y por los servicios técnicos municipales. La aprobación definitiva incorpora distintas modificaciones derivadas de la estimación total o parcial de algunas de ellas, tanto en la identificación de titulares como en la relación y valoración de determinados bienes afectados. Estas modificaciones obligan a incrementar la previsión económica inicial, que pasa de 97.147,76 a 100.477,05 euros.

La propuesta global incluye la creación de una nueva zona verde, la transformación del actual espacio de aparcamiento en el Centro Comercial Bergantiños, la conexión con el corredor fluvial mediante nuevos itinerarios peatonales y ciclistas y la reurbanización de las calles  Ánxel Fole y Enrique Sánchez, con el objetivo de acercar los espacios verdes al centro urbano.

La obtención del SX-EL6 permitirá así completar una pieza esencial de esa red verde. 

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