Razo prolonga la temporada turística con Onda Bocata

Presentación de Onda Bocata, este lunes en el Museo de Bergantiños Mar Casal

La playa carballesa de Razo acoge este fin de semana la segunda edición de Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet que durante tres días (del 25 al 27) reunirá gastronomía, música, paisaje y convivencia, prolongando la temporada estival.

Tras la buena acogida de la primera edición, Onda Bocata regresa con una propuesta más amplia, en la que participan once establecimientos hosteleros carballeses, que ofrecerán once creaciones diferentes; todas ellas tendrán en común un ingrediente: pan de Carballo, para crear bocadillos elaborados con productos de proximidad y de calidad.

Asador La Base, AXamonería, Espazo Gastro, La Fugazzeta, Maloserá, Melao, Mesón do Pulpo, Neira, O Lambón, Pura Kixen y Terra conforman una oferta gastronómica muy diversa, desde carnes y productos del mar a propuestas con inspiración internacional y alternativas veganas.

La iniciativa fue presentada este lunes en el Museo de Bergantiños con la participación del alcalde carballés, Daniel Pérez, y el vicepresidente de la Diputación y concejal de Promoción Económica y Turismo, Xosé Regueira, junto a representantes de la organización y de los establecimientos participantes.

Para el Concello, Onda Bocata tiene también una importante vertiente de dinamización turística y económica. La celebración del festival a finales de septiembre permite prolongar la actividad en la costa más allá de la temporada alta de verano y avanzar hacia uno de los objetivos de la política turística municipal: desestacionalizar las visitas y consolidar Razo como destino durante más meses del año.

El alcalde, Daniel Pérez, destacó precisamente la capacidad de la lita para "alongar o verán" y generar actividad en un momento del año en el que tradicionalmente se reduce la presión turística.

Por su parte, Xosé Regueira puso en valor la capacidad de la hostelería carballesa para transformar un producto aparentemente sencillo en una propuesta gastronómica de primer nivel. “Un bocata pode ser un manxar e, neste caso, feito con produtos de proximidade”, afirmó.

"Temos unha hostalaría con moito talento e unha oferta de alta calidade, e Onda Bocata permítenos amosala dun xeito próximo, divertido e accesible", añadió el vicepresidente de la Diputación.

Regueira destacó también las novedades de esta edición, entre las que figura la instalación de un toldo, así como programación complementaria con degustación de vermú, sesiones de DJ y un puesto de helados de Xearte Brigitte.

La organización contará también con una carpa y música durante las tres jornadas para acompañar la actividad gastronómica y crear un ambiente festivo y familiar.

El festival abre el viernes de 18.30 a 23.00 horas; el sábado, de 12.30 a 23.00 y el domingo, de 12.30 a 17.00 horas.

Once bocadillos para escoger

Terra Bar: Terra e Fume, con base de pulled pork.

Pura Kixen: Kebab Galego, con lacón e toques orientais.

O Lambón: Porco Lambón, con touciño entrefebrado mechado.

Asador La Base: Boi La Base, elaborado coa súa coñecida carne de boi.

Mesón do Pulpo: entrepán de polbo e gambas.

Espazo Gastro: Furia Sando, a partir de milanesa de polbo galego.

AXamonería: molete artesán de rixóns.

Maloserá: CC Creamy Chicken, tamén con versión vegana.

La Fugazzeta: Estrela Celta, con xamón asado e cervexa galega.

Melao: Bocata Meloso, cun toque de queixo afumado galego.

Neira: Cacheira Smash.