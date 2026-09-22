Carballo moviliza más de 85.000 euros para apoyar al tejido social, deportivo y cultural

Vieiro recibirá una ayuda nominativa de 6.000 euros para financiar parte de sus actividades EC

En la reunión celebrada el pasado lunes la Xunta de Goberno Local del Concello de Carballo dio luz verde a distintas líneas de apoyo al tejido asociativo social, deportivo y cultural que movilizan un total de 84.577,98 euros.

Los acuerdos incluyen la nueva convocatoria de subvenciones para entidades prestadoras de servicios sociales, la concesión definitiva de las ayudas para clubes deportivos que participaron u organizaron fases de ascenso y campeonatos de España y las subvenciones nominativas a la Asociación Antidroga Vieiro y a la Asociación Cultural O Molete Psicopop.

La partida más importante corresponde a la convocatoria de subvenciones para entidades prestadoras de servicios sociales, dotada con 65.000 euros.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán financiar proyectos, programas y actividades desarrolladas a lo largo de este año en los ámbitos de la familia, infancia y juventud; discapacidad y diversidad funcional; personas mayores, igualdad de género, prevención de las conductas adictivas, inclusión intercultural, inclusión y prevención de la exclusión social, así como otras actuaciones formativas o asistenciales vinculadas al ámbito social.

Cada proyecto podrá recibir hasta un máximo de 8.000 euros, sin superar con carácter general el 70% de su presupuesto.

El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

En el ámbito social, la Xunta de Gobierno aprobó también una subvención nominativa de 6.000 euros a la Asociación Antidroga Vieiro, junto con el correspondiente convenio de colaboración para el desarrollo a lo largo de 2026 de programas de prevención y atención a las conductas adictivas.

El acuerdo da continuidad a una colaboración que se mantiene desde 1991 entre el Concello y Vieiro, entidad declarada por la Xunta de Galicia de interés para la comunidad autónoma en materia de drogodependencias.

Ámbito deportivo

En el ámbito deportivo, la Xunta de Gobierno aprobó definitivamente la concesión de 5.577,98 euros destinados a financiar la organización y participación de entidades carballesas en fases finales de ascenso a competiciones nacionales y campeonatos de España durante 2026.

La AD Fogar recibirá 1.500 euros para los Campeonatos de España; Chong Taekwon-Do Carballo, 562,50 euros para el Nacional de Kickboxing, y el Club Narani Carballo, 515,48 euros para participar en el Campeonato de España Pre-Junior, Junior y Sénior ITF de cinturones negros.

La Escola Lubiáns de Hockey e Patinaxe recibe dos aportaciones de 1.000 euros, una por la organización del Sector del Campeonato de España Alevín y otra por la participación en la fase de ascenso a la OK Prata. Por su parte, Salvamento e Socorrismo Carballo percibirá 1.000 euros por la participación en el Campeonato de España de Primavera Juvenil, Júnior y Absoluto celebrado en Castellón.

Por último, en el ámbito cultural se aprobó una subvención nominativa de 8.000 euros para la Asociación Cultural O Molete Psicopop, destinada a la organización de la 29ª edición del Festival PopXiriaPop, celebrada los días 18 y 19 de septiembre.