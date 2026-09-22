La Rúa dos Contos abre el programa del FIOT en Carballo, con más de 40 espectáculos en un mes

Carles Sans, de Tricicle, estará en el FIOT de Carballo IG

La Rúa dos Contos abre este miércoles la programación del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) en Carballo, que se prolongará hasta finales de octubre con un total de 43 espectáculos, ocho estrenos absolutos y nueve en Galicia. La primera función, ‘Hamelín’, llega esta tarde (18.00 horas) a la residencia de mayores de la mano de Fran Rei. Narración oral, magia y humor en una función que pone en valor la diversidad y la integración.

El jueves será el turno de Josito Porto con sus “Laretadas”, también con mucho humor y retranca, en el Mesón do Pulpo a partir de las 21.00 horas. El viernes será el primer espectáculo del Teatro de Rúa, con Spinish Circo, mientras que para el sábado se reserva una doble función. Al Pazo da Cultura (20.00 horas) llega Carles Sans, de la compañía El Tricicle, que tras más de 40 años haciendo reír al público con la mítica compañía, se despide de los escenarios compartiendo las anécdotas más divertidas y surrealistas con la función ‘¡Por fin me voy’!.

La misma noche el artista Daniel Higiénico presentará sus ‘Cancionólogos’ en O Patacón, y el domingo, Sobria y Serena viajarán a la adolescencia de los años 80 y 90 con el espectáculo ‘O chou’.