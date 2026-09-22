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Carballo

Remolcan hasta A Coruña un velero que se encontraba a la deriva a 8 millas al norte de Baldaio 

Estaba a la deriva por fallo mecánico y falta de viento, y la salvamar ha acudido en su auxilio para remolcarlo a puerto

Redacción Carballo
22/09/2026 17:34
24 agosto 2019Malpica.- Malpica comenzó ayer las Festas do Mar con la playa como escenario de dos de los actos principales, el simulacro de Salvamento Marítimo y el concurso de castillos de arena y barcalas
Embarcación de Salvamento Marítimo
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Un velero tuvo que ser remolcado este lunes a primera hora de la noche hasta el puerto de A Coruña, después de verse a la deriva en la zona de Baldaio.

Concretamente, tal y como informó Salvamento Marítimo, la Salvamar Betelgeuse fue la encargada de remolcar el velero, ubicado a la deriva a unas ocho millas al norte de Baldaio, en Carballo.

Estaba a la deriva por fallo mecánico y falta de viento, y la salvamar ha acudido en su auxilio para remolcarlo a puerto.

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