Seis alumnas del IES Isidro Parga Pondal contarán cómo es Carballo a través de un proyecto de cine con estudiantes de varias comunidades

Reunión del alcalde con las alumnas Cedida

Seis alumnas de 3º de la ESO del IES Parga Pondal de Carballo mostrarán cómo es Carballo a través de un proyecto cinematográfico.

Candela Blanco Velo, Aroa Andrade Antelo, Nuria Ures Cores, Naiala Amado Ramas, Martina Suárez García y Martina Sande Rodríguez

representan a Galicia en un proyecto audiovisual de ámbito estatal, financiado por el Ministerio de Cultura, en el que establecerán una especie de diálogo a distancia con alumnado de País Vasco, Comunitat Valencianaye Canarias utilizando como lenguaje común pequeñas creaciones cinematográficas.

La primera parte del proyecto tiene a Carballo como protagonista. Las seis estudiantes deberán responder a través de la imagen y el sonido a una pregunta: qué es Carballo para ellas. Lo harán hablando con distintas personas y construyendo un retrato que permita al alumnado de otras comunidades hacerse una idea del municipio en el que viven.

Para ello, este martes mantuvieron una entrevista con el alcalde, Daniel Pérez, quien las animó a aprovechar el proyecto para contar Carballo desde su propia mirada y a poner en valor aquellos lugares, personas, historias o experiencias que para ellas mejor representan al municipio.

Las alumnas estuvieron acompañadas en la visita al regidor por el profesor de Geografía e Historia Francisco Carril Torreiro y por la profesora de Pedagogía Terapéutica Virginia López Otero.

Los diferentes grupos que participan en el proyecto irán creando minocortometrajes con el acompañamiento de un tutor profesional, que los asesorará tanto en el desarrollo de las ideas como en la traducción al lenguaje audiovisual. El proceso culminará con la elaboración de una pieza final.

La iniciativa propone una manera diferente de conocer otros territorios y, a la vez, de volver a mirar el propio. En este primer intercambio, Carballo será contado por seis adolescentes que tendrán que decidir qué mostrar, a quién escuchar y cómo convertir todo eso en un relato cinematográfico.