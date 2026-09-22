Carballo
Una veintena de participantes en la quedada del club ciclista Monteneme
Con salida en el área recreativa de Mórdomo y llegada al faro de Cabo Vilán
El Club Ciclista Monteneme de Carballo celebró el pasado sábado su tradicional quedada, en la que reunió a una veintena de participantes para disfrutar de un recorrido de 56 kilómetros y 1.200 metros de desnivel.
El grupo salió del área recreativa de Mórdomo (Laxe) hasta el faro de Cabo Vilán (Camariñas).
La actividad se desarrolló sin incidencias y finalizó con una comida de confraternidad.