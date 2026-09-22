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Carballo

Una veintena de participantes en la quedada del club ciclista Monteneme

Con salida en el área recreativa de Mórdomo y llegada al faro de Cabo Vilán

Redacción Carballo
22/09/2026 19:50
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Los participantes, en un momento de la cita
Cedida
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El Club Ciclista Monteneme de Carballo celebró el pasado sábado su tradicional quedada, en la que reunió a una veintena de participantes para disfrutar de un recorrido de 56 kilómetros y 1.200 metros de desnivel.

El grupo salió del área recreativa de Mórdomo (Laxe) hasta el faro de Cabo Vilán (Camariñas). 

La actividad se desarrolló sin incidencias y finalizó con una comida de confraternidad.

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