Una veintena de participantes en la quedada del club ciclista Monteneme

Los participantes, en un momento de la cita Cedida

El Club Ciclista Monteneme de Carballo celebró el pasado sábado su tradicional quedada, en la que reunió a una veintena de participantes para disfrutar de un recorrido de 56 kilómetros y 1.200 metros de desnivel.

El grupo salió del área recreativa de Mórdomo (Laxe) hasta el faro de Cabo Vilán (Camariñas).

La actividad se desarrolló sin incidencias y finalizó con una comida de confraternidad.