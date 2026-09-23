Axober reúne a 25 profesionales en una jornada práctica para mejorar la productividad empresarial 

Jornada técnica celebrada en Razo Cedida

Unos 25 profesionales de diferentes sectores de la comarca de Bergantiños participaron este martes en la jornada 'Onde se nos escapa a Marxe? Como deixar de correr detrás dos problemas', que tuvo lugar en el Esñazo Nature de Razo.

La sesión formativa estuvo organizada por Axober, la Asociación de Empresarios de Bergantiños, con la colaboración del Concello de Carballo y la Diputación, y fue impartida por Francisco Plaza Núñez, director técnico de la consultoría Team&Time Enxeñería de Organizacion, entidad especializada en la optimización de procesos empresariales.

La sesión se centró principalmente en la identificación de ineficiencias en los procesos internos, pequeños cambios que afectan a la gestión visual así como en la mejora de la organización. Todo ello con el objetivo de incrementar la productividad y la rentabilidad de las empresas.

Se combinaron partes teóricas y prácticas adaptadas a la realidad de las empresas participantes. Desde Team&Time destacaron la importancia de parar para analizar el funcionamiento interno de las organizaciones. “Moitas empresas viven instaladas na urxencia constante, apagando lumes no día a día. O primeiro paso para mellorar os resultados é identificar onde se perde tempo e recursos, e iso só se consegue cunha análise estruturada dos procesos”, señaló Francisco Plaza.

Además, hizo hincapié en que pequeñas mejoras pueden tener un impacto significativo: “Non sempre fan falta grandes investimentos; en moitos casos, con cambios organizativos sinxelos pódense conseguir avances moi relevantes en produtividade e rendibilidade”, afirmó.

La jornada se completó con un espacio de café y networking, en el que los asistentes pudieron compartir impresiones y establecer contactos profesionales.

Axober señala que con esta iniciativa reafirma su compromiso de formación continua y el apoyo al tejido empresarial de Bergantiños, promoviendo la competitividad y el crecimiento de las empresas locales.