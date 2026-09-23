Carballo favorece el reciclaje de residuos orgánicos con la entrega de nuevos composteros

03 agosto 2019 página 7Carballo.- Carballo pone a disposición de los vecinos interesados cincuenta nuevos composterosLos nuevos composteros a repartir son de 400 litros EC

El Concello de Carballo pone en marcha nuevas acciones con las que pretende mejorar la gestión de los biorresiduos. Por una parte, procederá a la entrega de nuevos composteros domésticos y, por otra, organizará un curso práctico sobre aprovechamiento alimentario y reducción del desperdicio de alimentos.

Ambas iniciativas forman parte de las actuaciones municipales dirigidas a incrementar la eficiencia en la gestión de los residuos de competencia municipal y están cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027.

El reparto de composteros de 400 litros se hace de forma gratuita y para ello las personas residentes en viviendas unifamiliares que dispongan de parcela o huerta deberán presentar la correspondiente solicitud a través de la web municipal, www.carballo.gal, o bien llamando al número de teléfono 981 704 100.

Con esta actuación se busca facilitar a la vecindad una herramienta sencilla para transformar los restos orgánicos de los hogares en compost y reducir así la cantidad de residuos que deben entrar en el sistema municipal de recogida y tratamiento.

Actividad formativa

Por otra parte, la Concellaría de Medio Ambiente e Servizos programa para el 2 de octubre un curso sobre aprovechamiento alimentario y reducción del desperdicio, abierto a la participación de toda la ciudadanía.

La actividad se desarrollará de 16.00 la 18.00 horas en la Escola de Hostalería, situada en el Fórum Carballo. Hay 20 plazas, por el que será necesaria inscripción previa a través del formulario habilitado por el Concello.

Durante la sesión se ofrecerán pautas y recursos prácticos para aprovechar mejor los productos alimentarios, planificar su consumo y evitar que alimentos que aún pueden ser utilizados acaben convirtiéndose prematuramente en residuos.

El compostaje doméstico y la prevención del desperdicio alimentario inciden así en dos momentos distintos de un mismo proceso: por una parte, evitar que se generen residuos innecesarios y, por la otra, ofrecer una solución para aprovechar los restos orgánicos que finalmente se producen.