Carballo na Memoria da paso a la programación de la Noite Europea das Persoas Investigadoras 

Visita guiada por Carballo este martes CC

El ciclo Carballo na Memoria concluye este jueves dando paso a la programación de la Noite Europea das Persoas Investigadoras, con un encuentro intergeneracional de historiadores de Carballo.

Precisamente, este martes se llevó a cabo la segunda visita guiada por un capítulo fundamental de la historia de Carballo, la primera traída de aguas y las aguas termales, a cargo de Hadrián García.

En la actividad de este jueves participarán Xan M. Fraga Rodríguez, Margarita Barral Martínez y Hadrián García Pérez, tres generaciones unidas por la investigación y la divulgación de la historia local. El encuentro, a las 19.00 horas en las Escolas do Xardín, estará moderado por Candela Lola Battiato Miñones.

La cita permitirá acercarse al pasado de Carballo desde diferentes perspectivas y poner en valor la investigación histórica como herramienta para conocer, conservar e transmitir la memoria colectiva. La programación continuará durante los próximos días con diferentes actividades.