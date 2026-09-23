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Carballo

Carballo na Memoria da paso a la programación de la Noite Europea das Persoas Investigadoras 

Este jueves habrá un encuentro intergeneracional de historiadores locales 

Redacción Carballo
23/09/2026 20:27
Visita guiada por Carballo este martes
Visita guiada por Carballo este martes
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El ciclo Carballo na Memoria concluye este jueves dando paso a la programación de la Noite Europea das Persoas Investigadoras, con un encuentro intergeneracional de historiadores de Carballo

Precisamente, este martes se llevó a cabo la segunda visita guiada por un capítulo fundamental de la historia de Carballo, la primera traída de aguas y las aguas termales, a cargo de Hadrián García. 

En la actividad de este jueves participarán Xan M. Fraga Rodríguez, Margarita Barral Martínez y Hadrián García Pérez, tres generaciones unidas por la investigación y la divulgación de la historia local. El encuentro, a las 19.00 horas en las Escolas do Xardín, estará moderado por Candela Lola Battiato Miñones.

La cita permitirá acercarse al pasado de Carballo desde diferentes perspectivas y poner en valor la investigación histórica como herramienta para conocer, conservar e transmitir la memoria colectiva. La programación continuará durante los próximos días con diferentes actividades. 

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