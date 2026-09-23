El alcalde solicita un protocolo de actuación para abrir la laguna de Baldaio cuando sea preciso a la espera de una solución definitiva

Los trabajos del pasado mes de agosto en la laguna Mar Casal

La comisión técnica de seguimiento de la laguna de Baldaio se reunió este miércoles en Santiago, a petición del Concello carballés, para analizar la evolución del canal que comunica la laguna con el mar. El alcalde, Daniel Pérez, destacó la necesidad de avanzar en dos líneas de trabajo: establecer un procedimiento para actuar de inmediato cuando el canal se cierre y abordar una solución estable para su funcionamiento.

En la reunión participaron representantes y personal técnico de las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y Mar, de Costas del Estado y del Concello de Carballo, con la presencia del alcalde, Daniel Pérez; el edil de Medio Ambiente, Miguel Vales; y un técnico del área.

“Todas as partes sabemos que Baldaio é un espazo sensible e que atopar unha solución é difícil, porque hai que ter en conta a conservación do medio natural, o marisqueo, a hostalaría e tamén cuestións relacionadas coa calidade das augas, pero o problema existe e temos que abordalo”, señaló Pérez.

El Concello solicitó la convocatoria de la comisión tras observar una reducción progresiva de la sección del canal y del intercambio de agua con la laguna. El objetivo municipal es que, en tanto no haya una solución definitiva, se elabore un protocolo de actuación que permita sistematizar las actuaciones de apertura cuando sean necesarias.

Si bien son las administraciones central y autonómica las que disponen de las principales competencias, capacidad técnica y presupuestos, el Concello se muestra dispuesto a colaborar. “Estamos dispostos a asumir a parte que nos corresponda por responsabilidade con Baldaio", afirma el regidor.

En cuanto a la solución a largo plazo, el primer paso expuesto en la reunión sería la elaboración de un estudio dinámico del litoral, que se propuso que elabore Costas del Estado. Los resultados deberían servir de base para definir posteriormente un proyecto técnico con la solución final. El Concello anuncia que seguirá insistiendo para que se agilice el proceso, dado que en el encuentro de este miércoles no se fijaron plazos para esos trabajos.

"É unha cuestión complexa e precisa dunha análise rigorosa, pero compartimos unha premisa fundamental: hai que garantir que se manteña o fluxo intermareal", resume Daniel Pérez.

El mandatario local valoró que la comisión prevista en el protocolo firmado en agosto comenzase a trabajar e insistió en que el seguimiento entre administraciones debe permitir una intervención inmedianta ante posibles nuevos cierres del canal.