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Carballo

El FIOT arranca con una revisión de 'Hamelín' de la mano de Fran Rei

Este jueves Josito Porto presenta sus 'Laretadas' en el Mesón do Pulpo, y el sábado llega Carles Sans, fundador de Tricicle

Redacción Carballo
23/09/2026 19:54
Fran Rei en el primer espectáculo del FIOT
Fran Rei en el primer espectáculo del FIOT
Mar Casal
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El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo arrancó este miércoles con la Rúa dos Contos en la residencia de mayores con una revisión de la popular leyenda ‘Hamelín’, a cargo de Fran Rei, con mucho humor, magia y lengua de signos, poniendo en valor la diversidad y la integración. 

Este jueves llegan las ‘Laretadas’ de Josito Porto al Mesón do Pulpo (21.00 horas), también dentro de la Rúa dos Contos, donde el humor será igualmente protagonista. Mañana viernes el Teatro de Rúa tomará la Praza do Concello con la espectacular propuesta para todos los públicos 'Fins al Cel (Ata o ceo)', de Spinish Circo, procedente da Comunidade Valenciana. Siete artistas en escena y música en directo protagonizan un espectáculo de gran formato que combina barra rusa, banquinas, portés colectivos y acrobacias para construir un viaje entre la realidad y la fantasía.

La gran cita de esta primera semana del festival tendrá lugar este sábado con la llegada de Carles Sans y su espectáculo '¡Por fin me voy!', con el que el actor, director y fundador de Tricicle afronta su última gira después de 45 años de carrera. Sans presenta una propuesta teatral de un solo personaje en la que, manteniendo la especial gestualidad y el sentido del humor que lo acompañaron durante toda su trayectoria con Tricicle, da esta vez un mayor protagonismo a la palabra.

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