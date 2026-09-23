Expertos e entidades abordarán en Carballo os retos da discapacidade en Galicia
O encontro será este venres para analizar cuestións básicas das entidades sen ánimo de lucro sobre discapacidade
A Asociación Empresarial Galega de Entidades Non Lucrativas da Discapacidade In-Red celebra este venres 25 de setembro, de 10.00 a 13.30 horas, no Fórum Carballo o encontro 'In-Futuro: Encontros Sectoriais da Discapacidade de Galicia', unha xornada destinada a analizar os principais retos aos que se enfrontan actualmente as entidades sociais sen ánimo de lucro da discapacidade e da saúde mental en Galicia.
Baixo o título 'Retos e necesidades das entidades da discapacidade e da saúde mental en Galicia: que solucións?', a xuntanza reunirá a entidades sociais, profesionais, especialistas en relacións laborais e representantes das administracións públicas para abordar cuestións que In-Red considera determinantes para a sustentabilidade do sector.
Ademais, esta xornada coincide coa celebración da campaña 'É unha cuestión de vontade' que a asociación puxo en marcha para dar visibilidade á reclamación do colectivo de acadar un pacto salarial autonómico na discapacidade en Galicia. O obxectivo é que este acordo permita prever as necesidades económicas e facilitar así unha planificación plurianual do financiamento da Xunta de Galicia.
A proposta de In-Red é abrir un proceso de diálogo entre as asociacións empresariais, as organizacións sindicais e a Xunta que permita establecer un complemento salarial propio de Galicia para os profesionais do sector e un marco retributivo máis estable, no cadro do convenio salarial estatal. Este plan permitiría avanzar na mellora das condicións salariais, facilitar a captación e retención de profesionais e reducir a rotación dos equipos, favorecendo así a prestación de servizos continuados para as persoas con discapacidade.