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Carballo

La plaza carballesa volverá a ser un gran escaparate de la apicultura gallega con la Feira Bercamel

El domingo 11 de octubre se celebrará la quinta edición de la feria, con diferentes propuestas

Redacción Carballo
23/09/2026 19:32
Una edición anterior de Bercamel
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La Praza do Concello de Carballo se convertirá el domingo 11 de octubre en un gran escaparate de la apicultura gallega con la quinta edición de la Feira Bercamel. La cita, organizada por la Asociación Galega de Apicultura, con la colaboración del Concello carballés se llevará a cabo entre las 9.00 y las 14.00 horas, y convivirá con la habitual feria dominical. 

La feria permitirá acercarse al mundo de la miel y conocer la variedad y la calidad de los productos apícolas gallegos. Además de la exposición y venta de productos, el programa incluye dos catas de mieles gallegos, que se celebrarán a las 11.00 y a las 12.45 horas. Durante la mañana también se sortearán dos cestos compuestos por productos de la propia feria. 

La quinta edición de Bercamel ofrecerá de esta forma una nueva oportunidad para poner en valor el trabajo de las personas apicultoras, promover el consumo de miel de proximidad y divulgar la importancia de la apicultura para la conservación de la biodiversidad. Las otras ediciones anteriores tuvieron muy buena acogida y se prevé un nuevo éxito.

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