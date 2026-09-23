Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Un 'Universo Accesible' para los sentidos, el domingo en Carballo

El espectáculo invita a explorar el cosmos a través de la vista, el oído, el tacto y el olfato

Redacción Carballo
23/09/2026 19:38
Alumnado de Carballo en la visita a Nauterra
Alumnado de Carballo en la visita a Nauterra
CC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El mercado municipal de Carballo acogerá el domingo 27 el espectáculo ‘Universo accesible’, que invita a explorar el cosmos a través de la vista, el oído, el tacto y el olfato. Habrá tres funciones (18.00, 19.00 y 20.00 horas) de esta experiencia creada por Cosmos Creativo y MyH Producciones. Está dirigida a todos los públicos a partir de cinco años, es gratuita y requiere reserva previa en carballo.gal. 

El espectáculo propone un viaje por el espacio en compañía de un actor y de una peculiar inteligencia artificial, JAL. Durante unos 40 minutos, ciencia, teatro, música, iluminación y tecnología se combinan para compartir el conocimiento astronómico desde el asombro y el juego. La propuesta forma parte de la programación de la Concellaría de Innovación para celebrar la Noite Europea das Persoas Investigadoras.

 El sonido tendrá un protagonismo especial gracias a un telescopio sonoro capaz de transformar en música una imagen astronómica del cielo. La propuesta fue concebida para todo el mundo, con una atención especial a las personas con discapacidad visual o auditiva y a las personas con trastorno do espectro autista. 

Por otra parte, desde el lunes hasta el miércoles se realizaron diferentes actividades organizadas por Nauterra, dentro del mismo programa, con visitas a las instalaciones y charlas para el alumnado de los institutos Alfredos Brañas y Parga Pondal de Carballo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Regueira (i,) facendo entrega da distinción a Pedro Marcos, xefe de neumoloxía do Chuac

Regueira reivindica o turismo MICE como motor de desestacionalización e xeración de valor para toda a provincia
Redacción
Exposición por los 50 años de Aspaber (16)

Expertos e entidades abordarán en Carballo os retos da discapacidade en Galicia
redacción carballo
Visita guiada por Carballo este martes

Carballo na Memoria da paso a la programación de la Noite Europea das Persoas Investigadoras
redacción carballo
Fran Rei en el primer espectáculo del FIOT

El FIOT arranca con una revisión de 'Hamelín' de la mano de Fran Rei
redacción carballo