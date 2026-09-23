Un 'Universo Accesible' para los sentidos, el domingo en Carballo

Alumnado de Carballo en la visita a Nauterra CC

El mercado municipal de Carballo acogerá el domingo 27 el espectáculo ‘Universo accesible’, que invita a explorar el cosmos a través de la vista, el oído, el tacto y el olfato. Habrá tres funciones (18.00, 19.00 y 20.00 horas) de esta experiencia creada por Cosmos Creativo y MyH Producciones. Está dirigida a todos los públicos a partir de cinco años, es gratuita y requiere reserva previa en carballo.gal.

El espectáculo propone un viaje por el espacio en compañía de un actor y de una peculiar inteligencia artificial, JAL. Durante unos 40 minutos, ciencia, teatro, música, iluminación y tecnología se combinan para compartir el conocimiento astronómico desde el asombro y el juego. La propuesta forma parte de la programación de la Concellaría de Innovación para celebrar la Noite Europea das Persoas Investigadoras.

El sonido tendrá un protagonismo especial gracias a un telescopio sonoro capaz de transformar en música una imagen astronómica del cielo. La propuesta fue concebida para todo el mundo, con una atención especial a las personas con discapacidad visual o auditiva y a las personas con trastorno do espectro autista.

Por otra parte, desde el lunes hasta el miércoles se realizaron diferentes actividades organizadas por Nauterra, dentro del mismo programa, con visitas a las instalaciones y charlas para el alumnado de los institutos Alfredos Brañas y Parga Pondal de Carballo.