El BNG de Carballo pide a la Xunta que ejecute de forma coordinada la ampliación del polígono y la circunvalación

Vista área del polígono de Carballo Cedida

El Grupo Municipal del BNG defenderá en el pleno del lunes una moción para reclamar a la Xunta de Galicia que la ampliación del parque empresarial de Bértoa y la primera fase de la circunvalación avancen de manera coordinada, con un calendario concreto y con la financiación necesaria para su ejecución.

La formación nacionalista considera que ambas actuaciones están directamente relacionadas. La ampliación permitirá incrementar el suelo empresarial disponible, mientras que la circunvalación mejorará las conexiones del parque con las principales vías de comunicación y permitirá retirar una parte importante del tráfico pesado del núcleo urbano.

La iniciativa llega al pleno en un momento en el que los dos proyectos registraron avances administrativos.

En el caso de Bértoa, el ámbito de la ampliación abarca una superficie próxima a los 630.000 metros cuadrados y en 2026 se inició el procedimiento de expropiación. Por su parte, la primera fase de la circunvalación, de unos 3,6 kilómetros, cuenta ya con la aprobación definitiva de la alineación y con la declaración de utilidad pública.

“Xa non estamos ante proxectos que teñan que ser anunciados ou planificados. Os trámites avanzaron e agora é necesario saber que se vai facer, cando, con que investimento e con que consignación económica en cada anualidade”, señala el portavoz municipal del BNG, Xosé Regueira.

La moción pone especial atención en los próximos Presupuestos de la Xunta y reclama que incorporen partidas suficientes y una programación plurianual que permita cumplir los plazos previstos.

Son concretamente cuatro los acuerdos que se proponen: elaborar un cronograma integral y verificable para ambas actuaciones; garantizar su planificación y ejecución coordinada; incluir en los próximos Presupuestos autonómicos la financiación necesaria, y convocar de inmediato la mesa de seguimiento con el Concello de Carballo y con el tejido empresarial de Bértoa.

“Carballo leva anos agardando, as empresas levan anos reclamando e os trámites avanzaron. Agora toca executar”, finaliza diciendo Regueira.