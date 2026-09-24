El gobierno carballés traslada a los mariscadores de Baldaio los acuerdos de la comisión técnica de mantenimiento

Varios vecinos de Baldaio siguiendo atentamente los trabajos de repertura del canal realizados a mediados de agosto Mar Casal

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, se reunieron este jueves con los mariscadores de Baldaio para explicarles los acuerdos adoptados en la comisión técnica de seguimiento de la laguna, celebrada el día anterior en Santiago de Compostela apetición del Ayuntamiento.

El principal avance de la reunión fue el compromiso de la Xunta de elaborar un borrador de protocolo que defina quién debe actuar, cuándo y cómo ante posibles nuevos cierres del canal que comunica la laguna con el mar.

En la reunión se expuso la posibilidad de establecer un sistema rotatorio entre administraciones, que deberá concretarse en ese documento.

El alcalde y el concejal también informaron a los mariscadores de que se propuso la elaboración de un estudio de la dinámica litoral por parte de Costas del Estado como primer paso para definir una solución estable. Aun no se fijaron plazos para ese trabajo.

Daniel Pérez destacó la importancia de mantener informado al sector marisquero y de contar con su perspectiva en el seguimiento de Baldaio.

"O marisqueo depende de que se manteña o intercambio de auga entre a lagoa e o mar. Por iso é fundamental que, se a canle volve pechar, todas as administracións saibamos como actuar e poder facelo con rapidez", señaló.