Un total de 1.785 carballeses participaron en la campaña de control de la tensión y del azúcar 

El concejal de Innovación, Formación e Emprego, Iván Andrade, controlando el nivel de azúcar Cedida

La campaña de sensibilización y control de la tensión arterial y de los niveles de azúcar desarrollada durante el mes de septiembre en Carballo cerró este jueves con un balance de participación excepcional.

Un total de 1.785 personas pasaron por el puesto atendido por el alumnado de la especialidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales del Obradoiro Dual de Empleo Lubiáns II a lo largo de las cuatro jornadas celebradas coincidiendo con el mercado semanal de los jueves.

La participación se mantuvo muy elevada durante todo el mes. En la primera sesión, el 3 de septiembre, se realizaron 381 controles; el día 10 fueron 447; el día 17 se alcanzó la cifra más alta, con 489 personas, y en la jornada de cierre se realizaron otros 468 controles.

De este modo, la iniciativa supera ampliamente las cifras de la edición anterior y confirma el interés de los vecinos por este tipo de acciones próximas y accesibles de prevención y promoción de la salud.

Ramón Varela, responsable del área municipal de Feiras y Mercados, controlándose el azúcar Cedida

A lo largo de las cuatro jornadas, el alumnado del Obradoiro Lubiáns II pudo poner en práctica los conocimientos adquiridos en su formación al mismo tiempo que prestó un servicio a la ciudadanía y contribuyó a la sensibilización sobre la importancia de los controles periódicos.

La campaña contó también con la presencia de representantes municipales. El alcalde, Daniel Pérez; la concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, Maica Ures; el concejal de Innovación, Formación e Emprego, Iván Andrade; y el de Feiras e Mercados, Ramón Varela, fueron alguno de los usuarios y usuarias del servicio.

El cierre de las jornadas de Carballo no supone el final de la actividad para el alumnado del Obradoiro Lubiáns II. La campaña se trasladará ahora la Coristanco, donde se realizarán nuevas sesiones de control los días 7 y 21 de octubre.

Desde el Concello de Carballo quieren agradecer la extraordinaria respuesta de las 1.785 personas que participaron durante este mes, así como el trabajo desarrollado por el alumnado y por el personal del Obradoiro Dual de Empleo Lubiáns II.