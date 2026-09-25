Carballo destinó casi ocho millones de euros a inversiones reales en 2025, la cifra más alta de los últimos años

Daniel Pérez y Belén Lendoiro, este viernes durante la presentación de los asuntos del pleno Mar Casal

Carballo celebra el próximo lunes el pleno ordinario de septiembre, en el que se someterán a debate la cuenta general de 2025, la aprobación definitiva del plan especial para la apertura del sistema viario SXVI-1 y tres mociones, una de cada grupo de la corporación.

El alcalde carballés, Daniel Pérez, y la concejala de Facenda, Belén Lendoiro, presentaron este viernes los asuntos del pleno. Lendoiro resaltó tres datos de la gestión económica durante el año pasado.

Por un lado, la ejecución de 7.970.371,89 euros en inversiones reales, la cifra más alta de los últimos años.

Por otro lado, la contratación municipal, que a lo largo de 2025 ascendió a 14.885.753,22 euros, como consecuencia del volumen de actuaciones y servicios impulsados por el Concello.

Finalmente, el presupuesto municipal, que acabó aumentando en diez millones sobre las previsiones iniciales. Así, el Concello partió de un presupuesto inicial de 33,9 millones de euros, pero la incorporación de remanentes y otras modificaciones permitieron elevar los créditos definitivos hasta los 44.779.958 euros. En total, se incorporaron 10,57 millones de euros, fundamentalmente para dar continuidad a actuaciones e inversiones procedentes de anteriores ejercicios.

El pleno abordará una cuenta general de 2025, un ejercicio marcado por un elevado volumen de inversión y contratación. “As cifras demostran que Carballo é un concello forte, saneado e cunha capacidade de recadación importante”, sieñaló Belén Lendoiro.

Otro asunto a tratar es la aprobación definitiva del Plan especial de infraestruturas e dotacións (PEID) para la apertura del sistema general viario SXVI-1, lo que permitirá concluir una tramitación iniciada en 2025,

Tres mociones

El alcalde explicó que cada grupo presentará una moción en el pleno y las tres “curiosamente, dirixidas a outras administración”, apuntó.

El PSOE propone reclamar la mejora de la conexión en transporte público entre Bergantiños y el área hospitalaria de A Coruña. El PP lleva a pleno una moción para impulsar la mejora de la carretera provincial DP-1916 en A Pedra do Sal. En cuanto al BNG, presenta una moción para la ejecución coordinada de la ampliación del parque empresarial de Bértoa y de la variante de Carballo.