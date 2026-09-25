Divulgación, vermú científico y vehículos no tripulados en Carballo

Verónica Bolón (derecha), Pablo Pita y María Andrade en el Pazo da Cultura Mar Casal

La programación de la Noite Europea das Persoas Investigadoras continuó este viernes en Carballo con las charlas de divulgación científica a cargo de Verónica Bolón, Pablo Pita y María Andrade. Inteligencia Artificial verde o la importancia de plantar un árbol en el futuro de las ciudades fueron algunos de los asuntos abordados por los divulgadores científicos. La jornada remató con la magia de Pablo Estévez.

Este sábado sigue la programación en el mercado carballés, que culminará con un vermú científico a cargo de María Jesús Lamas y Ángel Carracedo donde se hablará de ciencia, salud, ADN y nuevos tratamientos. Además, Axober y NordesTeach mostrarán durante la mañana los secretos detrás de los drones y los vehículos no tripulados utilizados en emergencias.