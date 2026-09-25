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Carballo

Divulgación, vermú científico y vehículos no tripulados en Carballo

Tras las charlas de Verónica Bolón, María Andrade y Pablo Pita, este sábado llega el científico Ángel Carracedo al mercado carballés

Redacción Carballo
25/09/2026 22:06
Verónica Bolón (derecha), Pablo Pita y María Andrade en el Pazo da Cultura
Verónica Bolón (derecha), Pablo Pita y María Andrade en el Pazo da Cultura
Mar Casal
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La programación de la Noite Europea das Persoas Investigadoras continuó este viernes en Carballo con las charlas de divulgación científica a cargo de Verónica Bolón, Pablo Pita y María Andrade. Inteligencia Artificial verde o la importancia de plantar un árbol en el futuro de las ciudades fueron algunos de los asuntos abordados por los divulgadores científicos. La jornada remató con la magia de Pablo Estévez. 

Este sábado sigue la programación en el mercado carballés, que culminará con un vermú científico a cargo de María Jesús Lamas y Ángel Carracedo donde se hablará de ciencia, salud, ADN y nuevos tratamientos. Además, Axober y NordesTeach mostrarán durante la mañana los secretos detrás de los drones y los vehículos no tripulados utilizados en emergencias

Charlas de divulgación científica en Carballo
Charlas de divulgación científica en Carballo
Mar Casal
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