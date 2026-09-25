Jóvenes y adultos descubren la zarzuela en Carballo

Espectáculo de Zarzuela en Carballo Mar Casal

Unos 300 alumnos de los institutos carballeses Isidro Parga Pondal, Alfredo Brañas y Artai acudieron este viernes al estreno en Galicia de ‘La medición de un sueño’, la propuesta de CosmoZarza que combina música, teatro y divulgación científica alrededor de la figura de la física Alicia Sintes. Para los jóvenes fue todo un descubrimiento de este género lírico, ya que desconocían la zarzuela.

Al acabar la función hubo un coloquio muy animado con los artistas y con el equipo y personal técnico de CosmoZarza, donde el alumnado realizó numerosas preguntas sobre la obra, la zarzuela y el trabajo que hay detrás del espectáculo. El mismo interés de los más jóvenes por este género musical lo mostraron los adultos en la sesión de tarde, con un pase dirigido al público en general.

El espectáculo forma parte de la programación de la Noite Europea das Persoas Investigadoras, que este viernes llegaba cargada de actividades.