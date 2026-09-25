La bolsa de empleo del polígono de Carballo refuerza su estrategia para captar talento

Bolsa de empleo del polígono carballés Cedida

Desde su puesta en funcionamiento en 2022, la Bolsa de Empleo del Polígono de Carballo ha experimentado un crecimiento continuado tanto en el número de ofertas gestionadas como en el de personas inscritas como demandantes de empleo.

Actualmente, el servicio supera los 1.900 candidatos registrados y mantiene 21 procesos de selección abiertos para cubrir diferentes puestos en empresas instaladas en el parque empresarial.

La Bolsa de Empleo, accesible a través de la página web emprego.poligonodecarballo.com, es un servicio gratuito para las empresas del polígono, gestionado directamente por el personal de la Entidad de Conservación, Gestión y Modernización (Ecoxem) del Polígono de Carballo, cuyo objetivo principal es facilitar a las empresas la incorporación de personal y contribuir a cubrir las vacantes existentes.

La dificultad para encontrar determinados perfiles profesionales se ha convertido en una problemática común para buena parte del tejido empresarial, con independencia del sector o del tamaño de las empresas. Ante esta situación, desde la Ecoxem se quiere dar un paso más y adoptar una posición proactiva en la captación de talento, dando a conocer las oportunidades laborales existentes en el polígono y posicionando Carballo y su parque empresarial como un lugar atractivo en el que desarrollar una carrera profesional.

Dentro de esta estrategia, la Bolsa de Empleo se desplazó este jueves a A Coruña para participar en la Feria de Empleo 45+ organizada por la Cámara de Comercio, una oportunidad para acercar a profesionales sénior las ofertas actualmente disponibles y darles a conocer las posibilidades laborales que ofrece el tejido empresarial asentado en el polígono.

La reciente incorporación del Polígono de Carballo a la red de transporte público de Galicia, con conexiones diarias con A Coruña, supone además un elemento importante para ampliar el ámbito de captación de trabajadores y facilitar el acceso al parque empresarial desde el área metropolitana coruñesa.

Esta línea de trabajo tendrá continuidad el próximo 29 de octubre, cuando la Bolsa de Empleo se desplace al Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña (UDC) para participar en su Feria de Empleo y Talento. En esta ocasión, el objetivo será captar especialmente a perfiles técnicos y de orientación industrial, teniendo en cuenta el importante peso que la actividad industrial tiene dentro del Polígono de Carballo.

Con estas actuaciones, la Ecoxem pretende que la Bolsa de Empleo evolucione desde una herramienta destinada a publicar y gestionar ofertas hacia un servicio cada vez más activo en la búsqueda y captación de perfiles profesionales, estableciendo conexiones con universidades, cámaras de comercio y otros agentes vinculados al empleo y la formación. Las personas interesadas en trabajar en alguna de las empresas del parque pueden consultar las ofertas actualmente abiertas e inscribirse en la Bolsa de Empleo a través de emprego.poligonodecarballo.com.