Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La Xunta reafirma en Carballo su compromiso para seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad 

La administración autonómica destaca el trabajo que realizan las entidades sociales durante un foro celebrado en la localidad 

Redacción Carballo
25/09/2026 18:08
Jornadas Discapacidad en Carballo
Jornadas sobre discapacidad en Carballo
Mar Casal
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, y su homóloga de Traballo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño, mostraron el compromiso de la Xunta de seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad. Así lo indicaron ayer en el foro organizado por In Red en Carballo. 

En la jornada con el lema ‘In Futuro, encontros sectoriais de discapacidade en Galicia’, expertos y entidades sociales analizaron los principales retos, como la falta de profesionales, la estabilidad de la financiación y las condiciones laborales. Begoña Abeijón hizo especial hincapié en el trabajo que desarrollan las entidades sociales gallegas, tanto en la atención como en el apoyo a las personas con discapacidad, personalizado en Aspaber en la comarca de Bergantiños. 

Insistió, además, en que es una labor fundamental para acercar los recursos del Gobierno autonómico a todas las personas que lo necesitan, llegando a todos los rincones de Galicia. Así, destacó la importante colaboración de la Xunta con las entidades sociales, que se traduce en mayores inversiones para garantizar el bienestar de las personas con discapacidad, como los conciertos de plazas públicas, que incrementan su cuantía para afrontar las subidas de precios. 

Jornadas sobre discapacidad en Carballo
Jornadas sobre discapacidad en Carballo
Mar Casal

Marta Mariño por su parte puso el foco en los programas de formación dual, como en el caso de Aspaber, y en los apoyos para financiar los costes salariales de estas personas. Así, para el próximo año se prevén 400 nuevas entidades y la creación de 4.000 puestos de trabajo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Comenzó en Razo el festival Onda Bocata

Onda Bocata arranca en Razo con gran afluencia de público
redacción carballo
1000234611

Una veintena de antiguos quintos de Figueirido 1973 sellan su amistad con una comida en Carballo
M. Negreira
Espectáculo de Zarzuela en Carballo

Jóvenes y adultos descubren la zarzuela en Carballo
redacción carballo
Jornadas Discapacidad en Carballo

La Xunta reafirma en Carballo su compromiso para seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad
redacción carballo