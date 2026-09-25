La Xunta reafirma en Carballo su compromiso para seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad 

Jornadas sobre discapacidad en Carballo Mar Casal

La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, y su homóloga de Traballo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño, mostraron el compromiso de la Xunta de seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad. Así lo indicaron ayer en el foro organizado por In Red en Carballo.

En la jornada con el lema ‘In Futuro, encontros sectoriais de discapacidade en Galicia’, expertos y entidades sociales analizaron los principales retos, como la falta de profesionales, la estabilidad de la financiación y las condiciones laborales. Begoña Abeijón hizo especial hincapié en el trabajo que desarrollan las entidades sociales gallegas, tanto en la atención como en el apoyo a las personas con discapacidad, personalizado en Aspaber en la comarca de Bergantiños.

Insistió, además, en que es una labor fundamental para acercar los recursos del Gobierno autonómico a todas las personas que lo necesitan, llegando a todos los rincones de Galicia. Así, destacó la importante colaboración de la Xunta con las entidades sociales, que se traduce en mayores inversiones para garantizar el bienestar de las personas con discapacidad, como los conciertos de plazas públicas, que incrementan su cuantía para afrontar las subidas de precios.

Jornadas sobre discapacidad en Carballo Mar Casal

Marta Mariño por su parte puso el foco en los programas de formación dual, como en el caso de Aspaber, y en los apoyos para financiar los costes salariales de estas personas. Así, para el próximo año se prevén 400 nuevas entidades y la creación de 4.000 puestos de trabajo.