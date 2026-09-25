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Carballo

Onda Bocata arranca en Razo con gran afluencia de público

El litoral carballés se convierte en punto de encuentro festivo durante todo el fin de semana 

Redacción Carballo
25/09/2026 21:38
Comenzó en Razo el festival Onda Bocata
Comenzó en Razo el festival Onda Bocata
Mar Casal
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Razo vuelve a convertirse en punto de encuentro alrededor de la gastronomía con la segunda edición del Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, que arrancó este viernes con una gran afluencia de público y continuará durante todo el fin de semana. 

Gastronomía, música, paisaje y convivencia, se dan la mano en el litoral carballés, en una propuesta que reivindica el talento de la hostelería local y el valor de los productos de proximidad, en uno de los espacios más emblemáticos del municipios. 

Onda Bocata en Razo (17)
Onda Bocata en Razo
Mar Casal

En total son once establecimientos que ofrecen sus respectivos productos durante estos días, despidiendo así la temporada estival. Tras la buena acogida de este viernes, el sábado el festival será todo el día, desde las 12.30 hasta las 23.00 horas, y el domingo, entre las 12.30 y las 17.00 horas

Onda Bocata (8)

Razo prolonga la temporada turística con Onda Bocata

Más información

Bocadillos, vermú, sesión dj y un puesto de Xeados Xearte Brigitte completan la oferta gastronómica y de ocio.

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