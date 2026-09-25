Una veintena de antiguos quintos de Figueirido 1973 sellan su amistad con una comida en Carballo

Los amigos que compartieron la comida este viernes en Mesón do Pulpo Mar Casal

Una veintena de ex-quintos del campamento de Figueirido (Pontevedra), de julio de 1973 se reunieron este viernes al mediodía en el restaurante Mesón do Pulpo de Carballo, para compartir una comida.

La cita reunió a vecinos del área de Bergantiños de As Mariñas, que revivieron sus tiempos mozos en el campamento militar. Así afloraron recuerdos bonitos, edificantes y la nostalgia de tiempos pasados.

El restaurador Carlos Brión les preparó un menú especial de variados mariscos de alto nivel, carne asada, y bacalao, además de postres y tertulia de sobremesa. Los asistentes sellaron el compromiso de volver para el año 2027 en un cocido.