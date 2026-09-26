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Carballo

Carballo despide una exitosa semana en la que ciencia salió de los laboratorios

La Noite Europea das Persoas Investigadoras finaliza este domingo con el espectáculo ‘Un universo accesible’

Diana Bergara
26/09/2026 19:23
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Carracedo y Lamas, durante su intervención ayer en el mercado carballés
Raúl López
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La Noite Europea das Persoas Investigadoras se despide este domingo en Carballo tras una intensa semana en la que la ciencia salió de los laboratorios para acercarse a la ciudadanía. 

La iniciativa, organizada por la concejalía de Innovación, ha llevado la divulgación científica a los centros educativos, al Pazo da Cultura, las Escolas do Xardín Agra de Caldas, a la plaza y al mercado municipal a través de encuentros con investigadores, visitas a empresas, experimentos, inteligencia artificial, química y hasta zarzuela, entre otras muchas propuestas a lo largo de la semana. 

Este sábado el programa tuvo como escenario el mercado carballés, con talleres para los más pequeños y un vermú científico con María Jesús Lamas –directora de la Agencia Española de Medicamentos– y el reputado genetista Ángel Carracedo, quienes hablaron de ciencia, salud, ADN y nuevos tratamientos. 

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Axober mostró los secretos detrás de los drones de emergencias 
Raúl López

Además, Axober y NordesTeach mostraron en la plaza los secretos detrás de los drones y los vehículos no tripulados utilizados en emergencias.

La programación finaliza este domingo con una intensa jornada. Por la mañana, habrá manualidades astrofísicas en el mercado, un obradoiro para descubrir el universo con las manos mediante la construcción de cuadrantes, planisferios y espectroscopios, a la vez que conocer el movimiento de los astros. 

Por la tarde será el turno ‘Universo accesible’, un espectáculo teatral astronómico de Cosmos Creativo (Madrid) que permite descubrir el espacio mediante la ciencia, el arte y los sentidos. La cita será también en el mercado con tres funciones (18.00, 19.00 y 20.00 horas) previa inscripción. El espectáculo propone un viaje por el espacio en compañía de un actor y de una peculiar inteligencia artificial, JAL.

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