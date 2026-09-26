El centro social de Xoane, en Carballo, se estrena con baile este domingo

Baile de mayores en Carballo Raúl López Molina

El Concello de Carballo remata el mes de septiembre con una novedad en sus sesiones de baile, que este domingo 27 de septiembre se trasladan al centro social de Xoane, en la parroquia de Goiáns, en vez de las instalaciones habituales del mercado municipal.

El centro fue recientemente inaugurado, por lo que además de conocer las nuevas instalaciones, los vecinos pueden pasar una tarde de baile disfrutando en buena compañía y con buena música. El dúo Marineda será el encargado de amenizar la jornada, con música en directo. El horario se mantiene igual que hasta ahora, de 18.00 a 21.00 horas.