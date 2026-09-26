El PP pone en valor el compromiso autonómico con el sector escénico y con los festivales como el FIOT

Rubén Lorenzo y Carmen Pomar Archivo

El PPdeG reivindicó este sábado el compromiso continuo de la Xunta con el sector escénico y puso en valor su apoyo estratégico a citas tan consolidadas como el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, que está ya en marcha.

La diputada y portavoz de Cultura en el grupo parlamentario popular, Carmen Pomar, y el diputado carballés Rubén Lorenzo, ensalzaron el éxito y la calidad del FIOT, que llega a su 35ª edición reafirmándose como “un verdadeiro referente para os circuítos teatrais galegos” y uno de los “eventos escénicos máis importantes e prestixiosos do noroeste peninsular”.

Ambos calificaron de “imprescindible” la colaboración para sostener la cadena de valor del sector, desde la producción propia de calidad que lidera el Centro Dramático Galego (CDG), como buque insignia de la dramaturgia, hasta la exhibición descentralizada en el territorio.

Añadieron que la apuesta de la Xunta por el teatro gallego no solo financia proyectos, sino que también “constrúe país”. Según afirman, estas líneas de trabajo “garanten que a cultura escénica sexa un sector dinámico, profesionalizado e accesible, capaz de conectar a creación galega cos grandes circuítos estatais e internacionais”.

Finalmente, los diputados señalan que el FIOT recibe de forma habitual el respaldo de la Xunta a través de líneas de ayudas públicas destinadas a festivales profesionales de artes escénicas. En la última convocatoria la ayuda fue de más de 47.000 euros.

Pomar y Lorenzo defendieron que este refuerzo económico institucional permite al FIOT “manter un cartel de primeiro nivel internacional, potenciar a súa programación de vangarda –como o espazo OTNI ou o teatro de rúa- e consolidar iniciativas tan senlleiras e pioneiras como a xa clásica Rúa dos Contos”.