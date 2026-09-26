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Carballo

Últimas plazas para los talleres de memoria de Afaber en Carballo

Serán tres sesiones semanales de una hora de duración cada una 

Redacción Carballo
26/09/2026 08:46
Mesa informativa de Afaber en Carballo
Mesa informativa de Afaber en Carballo
Mar Casal
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Con la vuelta a la rutina tras el descanso veraniego, Afaber retoma los cursos de memoria que imparte tanto en Carballo como en el resto de la comarca de Bergantiños. En el local de la entidad en Bértoa quedan las últimas plazas libres para los talleres de memoria y estimulación cognitivas, que de nuevo contarán con tres sesiones semanales de una hora de duración. Serán los lunes en horario de mañana (de 11.30 a 12.30 horas) y los miércoles de tarde (de 16.00 a 17.00 y de 17.15 a 18.15 horas).

Para participar, el coste es de 10 euros al mes para los socios, y de 15 para los no socios. Para más información y para inscribirse pueden ponerse en contacto con los números de teléfono 981 75 85 45 y 625 980 691.

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