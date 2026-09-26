Vieiro se reúne con las orientadoras de educación primaria en Carballo

Reunión de Vieiro con las orientadoras escolares Cedida

Como cada año con el inicio del curso escolar, la Asociación Vieiro retoma su trabajo de prevención de conductas adictivas, educación emocional y desarrollo de habilidades sociales en los centros educativos. En este marco, la entidad mantuvo una reunión con las orientadoras de los centros de Educación Primaria de Carballo para presentar la programación prevista para este nuevo curso, recogida en su cartera de servicios, y continuar reforzando la colaboración con la comunidad educativa.

El encuentro tuvo lugar el pasado miércoles en la sede de Vieiro y contó con la participación de representantes de la junta directiva de la entidad y de las profesionales responsables de los departamentos de orientación de los distintos centros de Educación Primaria del municipio de Carballo.

Durante la reunión se presentaron los programas y actividades que Vieiro desarrolla en el ámbito educativo con la colaboración de la Xunta, la Diputación de A Coruña y el Concello de Carballo. Asimismo, se hizo balance del trabajo realizado durante el pasado curso y se compartieron las principales líneas de actuación previstas para este año.

Este tipo de encuentros permite mantener una comunicación directa con los centros educativos y adaptar las acciones preventivas a las necesidades detectadas entre el alumnado. Para Vieiro, la prevención debe comenzar desde edades tempranas, proporcionando a niños, niñas y adolescentes recursos que les ayuden a desarrollar habilidades personales y sociales para afrontar situaciones de riesgo y las diferentes circunstancias que pueden surgir a lo largo de su desarrollo.

La prevención de las conductas adictivas ya no se limita únicamente al consumo de sustancias, sino que también incluye las adicciones comportamentales relacionadas con determinadas conductas que pueden generar dependencia e interferir en la vida cotidiana, como el juego, el uso problemático de Internet, las redes sociales o los videojuegos.

En este sentido, el trabajo en las aulas resulta fundamental para promover estilos de vida saludables y reforzar factores de protección. La gestión emocional, la autoestima, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales y el desarrollo del pensamiento crítico son algunas de las herramientas que pueden contribuir a reducir situaciones de riesgo y favorecer un desarrollo saludable.

El objetivo es que el alumnado reciba, a lo largo de su escolarización, una formación adaptada a cada etapa educativa que le permita adquirir y fortalecer recursos personales y sociales para afrontar dificultades, identificar situaciones de riesgo y tomar decisiones de manera autónoma.

Nuevos retos

Entre los principales retos que forman parte de la realidad actual de niños, niñas y adolescentes se encuentran el uso de las pantallas y las redes sociales, así como las nuevas formas de consumo de nicotina y el consumo de bebidas energéticas.

El acceso permanente a contenidos, la cantidad de información disponible y la dificultad para establecer límites en el uso de los dispositivos hacen necesario un acompañamiento que permita adquirir herramientas para utilizar las nuevas tecnologías de forma responsable y saludable.

A estos desafíos se suma la diversificación de los productos con nicotina, especialmente a través de los vapeadores y otros dispositivos, así como el consumo de bebidas energéticas, que contienen cafeína y otras sustancias estimulantes. Estas nuevas realidades plantean retos para la prevención y requieren ofrecer al alumnado información rigurosa sobre sus posibles riesgos.

En este contexto, Vieiro considera fundamental facilitar herramientas que permitan a niños, niñas y adolescentes comprender los riesgos asociados a determinados consumos y conductas, tomar decisiones informadas y desarrollar hábitos de vida saludables.

Desde la entidad se apuesta por una prevención universal y temprana, adaptada a las diferentes etapas educativas y orientada a proporcionar al alumnado recursos que puedan resultar útiles tanto en el presente como en el futuro. El objetivo es favorecer su autonomía y capacidad para afrontar las dificultades, reforzando sus recursos personales y sociales.

Implicación de la comunidad educativa

Vieiro destaca, además, la importancia de la implicación de toda la comunidad educativa. La colaboración de los equipos directivos, el profesorado y los departamentos de orientación resulta fundamental para que los programas de prevención puedan desarrollarse de forma continuada y mantengan una mayor conexión con la realidad y las necesidades del alumnado.

La Asociación Vieiro agradece a los centros educativos de Carballo su disposición y colaboración, así como su compromiso con una tarea que la entidad considera esencial: trabajar en la prevención antes de que aparezca el problema y acompañar al alumnado en la construcción de hábitos, habilidades y decisiones saludables.