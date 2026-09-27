El FIOT se prepara para su segunda semana de espectáculos

Sobria y Serena, este domingo en el Pazo da Cultura Raúl López

El Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT) entra en la segunda semana de su 35ª edición.

El ciclo OTNI, la parte más alternativa del festival, comienza este jueves en el Pazo da Cultura con el primero de los seis espectáculos que lo conforman. Se trata de ‘Ninguén tira fotos nos enterros’, de Carlota e Compañía (Galicia). La obra parte de un hecho sorprendente: una boda y un entierro celebrados el mismo día, para hablar sobre la muerte desde la mirada de la infancia. Se trata de la versión en gran formato de una obra que nació en el 2023 en el certamen del microescenas M2, lo que refuerza su valor especial para el FIOT.

El sábado 3 comenzará el plato fuerte del FIOT, la programación de sala, que en esta edición conforman ocho espectáculos de gran nivel. La compañía gallega Chévere será la encarga de subir el telón con ‘Ictus (anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao)’. A partir del emblemático cuadro de Castelao, Chévere construye una pieza de teatro documental que explora la relación entre la memoria personal y la memoria colectiva.

Carles Sans, el sábado en el Pazo da Cultura Raúl López

Por otra parte, continúa la Rúa dos Contos, la parte más divertida e irreverente del FIOT. Este sábado fue el turno para Carles Sans con 'Por fin me voy!', el espectáculo con el que el fundador de Tricicle se despide de los escenarios tras 45 años de trayectoria profesional. Mientras, ‘O chou’ de las gallegas Sobria e Serena cerró este domingo el primer fin de semana de Rúa dos Contos.

La próxima cita es el viernes con una doble propuesta gallega: ‘O que non estaba escrito’, de Carmen Conde, y ‘Poesía acústica’, de Lúa Mosquetera. La primera, en el café Colón (21.00 horas) hablará sobre curas que enamora, millones en casas pobres, bebés nacidos en huertas o mujeres evangelizadoras; la segunda, en el Casino (23.00 horas), pondrá sus versos en escena.

El sábado será el turno para ‘As ben dadas’, de Atenea García, en el salón social del Pazo da Cultura (23.00 horas). Y el domingo llega ‘A historia vaxenial’, de Raquel Nogueira e Iván Marcos, en el auditorio del Pazo (20.00 horas).

Mientras, el Teatro de Rúa propone para el viernes ‘Tavole’, de Zirko Txosko, en la Praza do Concello, en un espectáculo al aire libre y para todos los públicos.