Jesús Villar | “No tenemos sitio para atender a más enfermos de alzhéimer”

Jesus Villar, presidente de Afaber, en la mesa informativa instalada estos días en Carballo Mar Casal

El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzhéimer, pero para el carballés Jesús Villar Antelo lo son todos los días del año. Desde hace 25 años preside la Asociación de Familiares de personas afectadas de alzhéimer y otras demencias de la comarca de Bergantiños, Afaber, por lo que conoce bien los síntomas de esta enfermedad que empieza de forma silenciosa en la mayoría de los casos, antes de un evidente deterioro cognitivo.

Los avances han sido muchos en este cuarto de siglo, pero todavía no existe una cura para el alzhéimer, de ahí que la detección precoz sea de vital importancia para conseguir una ralentización de los síntomas. Jesús Villar recuerda cuando se fundó la entidad y se lanzaron a la búsqueda de usuarios por los distintos concellos de la zona, donde apenas se sabía nada de esta demencia.

Hoy la situación es completamente distinta y su papel es imprescindible en toda la comarca. “Hoxe nin Carballo nin o resto de Bergantiños se entenderían sen Afaber”, destaca. “Prestamos un servicio imprescindible. Non quero nin pensar que pasaría si se dixera que desaparece Afaber”, añade Villar Antelo.

“Prestamos un servicio imprescindible. Non quero nin pensar que pasaría si se dixera que desaparece Afaber” Jesús Villar

En el centro terapéutico que la entidad tiene en Bértoa atienden a cerca de 50 personas, en turnos de mañana y de tarde. En lista de espera hay otras 20 personas que aguardan un hueco libre. “É moi triste ter que dicirlle á xente que non a podes atender porque non hai sitio. Pero non temos sitio para atender a máis”, afirma el presidente de Afaber, al tiempo que reflexiona sobre las pocas plazas que existen para prestar el servicio y la atención en general a la gente mayor.

“Se temos cinco ou seis guarderías en Carballo, como é posible que soamente haxa dous centros de día?”, se pregunta. Aunque reconoce que darán un salto cuantitativo en los dos próximos años con los proyectos que tienen en marcha, por ahora aún deben de esperar.

La entidad ha adquirido un local en la zona de O Bosque, que albergará un centro terapéutico para enfermos de alzhéimer. La Consellería de Política Social aportó 75.000 euros procedentes de los fondos del IRPF, pero la asociación tiene que hacer frente a otros 100.000 euros para la reforma y puesta en marcha. Para ello ha solicitado las subvenciones correspondientes que espera recibir en los próximos dos años.

La entidad pondrá en marcha otro centro terapéutico y tendrá su espacio en el edificio para las asociaciones de la mano de la Fundación Amancio Ortega

Gracias a las ayudas de las administraciones públicas, la entidad logra sobrevivir en el día a día. Además, gracias al convenio del Concello de Carballo con la Fundación Amancio Ortega para el futuro edificio de las entidades sociales, la localidad contará con un centro de día especializado para enfermos de alzhéimer. Jesús Villar calcula que las dos instalaciones de referencia estarán listas en un plazo aproximado de dos años, por lo que la situación será radicalmente distinta.

Además de los servicios que ofrecen en el centro terapéutico de Afaber, con una plantilla de ocho especialistas y otra persona colaboradora, la entidad imparte obradoiros de memoria tanto en Carballo como en otros concellos de Bergantiños. También valora ampliar sus servicios a otros concellos cercanos como Cerceda, Tordoia y Ordes, al ser el centro de referencia más próximo que tienen. Para ello se reunirán con los responsables de Servicios Sociales para ver la posibilidad de buscar unas instalaciones adecuadas, donde realizar actividades dirigidas a los enfermos y a sus familias.