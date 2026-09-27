Maison Huella, una experiencia perruna para disfrutar “a seis patas”

Las carballesas María Olveira y Lorena Carracedo Cedida

Las carballesas María Olveira y Lorena Carracedo acaban de crear la firma Maison Huella, especializada en experiencias caninas para los alojamientos turísticos y la creación de detalles para las mascotas, bajo el concepto ‘Luxury for Pets’.

Las dos emprendedoras apuestan por “transformar la manera en la que los hoteles reciben a sus huéspedes de cuatro patas”, en un momento en el que cada vez se viaja más con las mascotas.

Y todo con origen gallego bajo el lema “Alma gallega hacia el mundo”, tal como explica Lorena Carracedo. “Queremos llevar nuestra esencia, nuestra sensibilidad y nuestra forma de hacer las cosas a todos aquellos alojamientos que entienden que ser petfriendly va mucho más allá de admitir mascotas”, explican en su página web.

El proyecto fue presentado hace unos días en el Pazo de Toubes, en Ourense, de la mano de Viña Costeira, la firma con la que colaboran, pero la idea es llevar la iniciativa a su tierra y al resto de la Costa da Morte.

Lorena Carracedo insiste en que Maison Huella “está pensada para convertirse en una experiencia a seis patas”. Por ello, los detalles de bienvenida en los establecimientos son más que simples objetos, son una “experiencia petfriendly” pensada en las mascotas e incluyen productos personalizados y de primera calidad con “pequeños gestos que hacen que una familia recuerde un destino”.

Entre los productos que ofrecen se encuentran detalles de olería de la firma Feituras y trabajan en la idea de crear una cuna de barro para las mascotas

Entre los packs que se destinan a cada establecimiento se presta especial atención a la alimentación de los canes, a través de FreshFood Galicia; el cuidado de la piel y del pelo, con Blue Silk Pets, inspirado en las aguas termales; detalles de recuerdos con olería de Buño, a través de la firma Feituras; y la colaboración de Viña Costeira, un pilar imprescindible en esta iniciativa.

Cuando empezaron a diseñar el proyecto, las dos emprendedoras pensaron en incluir más productos con sello de la Costa da Morte, pero resultó imposible, aunque la idea es poder ir introduciéndolos en el futuro. Entre los detalles que tienen en mente destaca una cuna perruna que guarda el calor, elaborada con barro de Buño. En este caso sería para los clientes particulares, ya que para los establecimientos hosteleros sería muy complejo.

Aunque la idea inicial era vender las experiencias caninas en los alojamientos turísticos, los diferentes productos también están disponibles para cualquier persona a través de la página web maisonhuella.com.

Con la proximidad del Año Xacobeo las promotoras diseñaron la ‘Caja Perregrina’ para los peregrinos que realicen la ruta acompañados de sus mascotas. La iniciativa “nace para acompañar una de las experiencias más especiales que puede compartirse con un compañero de cuatro patas”, indican las promotoras de la iniciativa.

Maison Huella colabora con Apaca, la Asociación Protectora de Animais do Camiño, que entre sus proyectos más especiales se encuentra la Credencial Canina creada en 2018, que funciona como el pasaporte del can durante la ruta jacobea. Al finalizar puede solicitar la Compostela Canina. Lorena Carracedo insiste en que siempre buscan el bienestar animal en todas sus experiencias y productos, apostando por “productos de calidad y de nuestra tierra”. Y es que las mascotas hoy en día “son un miembro más de la familia”, y como tal, su confort es lo principal.