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Carballo

Abre el plazo de inscripción para la cuarta edición de la Universidade Sénior de Carballo

El Fórum acogerá el programa formativo del 13 de octubre al 20 de noviembre

Rosa Balsa
28/09/2026 11:01
Una sesión pasada de la Universidade Sénior en Carballo
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Carballo acogerá una cuarta edición de la Universidade Sénior, el programa de Democratización do Coñecemento para mayores de 50 años de la Universidade de A Coruña, con la financiación de la Xunta y la colaboración del Concello.

El evento se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre en el Fórum Carballo. El plazo de inscripción abre del 29 de septiembre al 8 de octubre de manera gratuita, tanto en línea como a través de la página web universidadesenior.org/carballo o presencialmente en el consistorio.

El programa formativo consta de tres módulos, con sesiones teóricas y prácticas, impartidas en dos días semanales por profesorado de la UDC. 

La programación comenzará el 13 de octubre con el módulo de Humanidades y Ciencias Sociais. En la primera jornada, el profesor Iván Nieto Cerdeiriña hablará sobre 'O xigante esperto: China, a gran descoñecida'. 

El 20 de octubre será el turno para 'As consecuencias do delito: da privación de liberdade a outras sancións restritivas de dereitos', a cargo de las profesoras Eva Mª Souto García y Luz Mª Puente Aba.

El 21 de octubre cerrará el primer módulo con la actividad 'Arte de vangarda: Manual de instrucións', con el profesor Fernando Agrasar Quiroga.

El segundo módulo, de Ciencia da Terra e Tecnoloxía, comenzará el 27 de octubre con la profesora Miriam Tirimaos Díaz y 'A revolución dixital na xestión da auga'.

El día 28 será el turno para 'O coche do futuro moverase con hidróxeno?', con Socorro Castro García.

El 3 de noviembre, Lucía Paz Aldrey hablará de 'Economía aplicada e transición ecolóxica: enerxías renovables'.

El tercer módulo tratará sobre Ciencias da Vida e da Saúde. Comenzará el con la profesora Silvia Veiga Seijo.

El día 12 se abordará 'Cambio Climático: causas, consecuencias e solucións', con Salvador Fojón Polanco.

El día 17, Esther Fernández Fernández hablará sobre 'Evolución ou extinción: eu decido'. 

El programa formativo finalizará con un acto de clausura y entrega de diplomas el 20 de noviembre.

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