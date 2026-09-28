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Carballo

Bailes de octubre en Carballo

Los dúos Mar de Caión y Blanca Doble, junto al Trío Karma y Martín Reimúndez animarán los domingos en el Mercado carballés

Redacción Carballo
28/09/2026 19:06
Baile de mayores en Carballo este domingo
Una pasada sesión de baile en Carballo
Raúl López
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El Mercado Municipal de Carballo continúa siendo el escenario de los bailes de mayores que organiza el Concello. Llegan cuatro nuevas citas dominicales en el mes de octubre, en horario de 18.00 a 21.00.

El Trío Karma abrirá el mes este domingo 4. El día 11 será el turno para el Dúo Blanca Doble. El día 18 la música en directo correrá a cargo del Dúo Mar de Caión. El 25 de octubre cerrará el mes con Martín Reimúndez.

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