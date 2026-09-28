Bailes de octubre en Carballo

Una pasada sesión de baile en Carballo Raúl López

El Mercado Municipal de Carballo continúa siendo el escenario de los bailes de mayores que organiza el Concello. Llegan cuatro nuevas citas dominicales en el mes de octubre, en horario de 18.00 a 21.00.

El Trío Karma abrirá el mes este domingo 4. El día 11 será el turno para el Dúo Blanca Doble. El día 18 la música en directo correrá a cargo del Dúo Mar de Caión. El 25 de octubre cerrará el mes con Martín Reimúndez.