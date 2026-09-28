Carballo, Coristanco y Cabana preparan sus marchas contra el cáncer

Andaina solidaria contra el cáncer en Carballo en la pasada edición Raúl López Molina

Carballo, Coristanco y Cabana preparan sus respectivas andainas solidarias contra el cáncer. La primera será el sábado 3 de octubre en la localidad cabanesa, con salida a las 16.30 horas de la praza do Pendón. El domingo 4 las marchas serán en Carballo y Coristanco.

La más madrugadora será la coristanquesa, con punto de encuentro a las 9.00 euros al lado de la iglesia de Agualada. Se realizará una ruta circular de 4 kilometros de dificultad baja. A las 11.00 horas saldrá de la Praza do Concello de Carballo, con un recorrido de cinco kilómetros. Para los adultos el precio es de 5 euros y para los niños de hasta 12 años, de 3. También se puede adquirir un dorsal solidario en la web.

En Fisterra el mismo día habrá una comida solidaria en el pabellón polideportivo, a partir de las 14.00 horas. El precio es de 35 euros y para los niños de 7 a 12 años, de 20 euros. El acto estará amenizado por la charanga A Tripulasión y Julia.