Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo, Coristanco y Cabana preparan sus marchas contra el cáncer

El sábado 3 de octubre será la primera andaina en la localidad cabanesa, y el domingo las otras dos

Redacción Carballo
28/09/2026 20:12
Andaina solidaria contra el cáncer en Carballo este domingo
Andaina solidaria contra el cáncer en Carballo en la pasada edición
Raúl López Molina
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Carballo, Coristanco y Cabana preparan sus respectivas andainas solidarias contra el cáncer. La primera será el sábado 3 de octubre en la localidad cabanesa, con salida a las 16.30 horas de la praza do Pendón. El domingo 4 las marchas serán en Carballo y Coristanco

La más madrugadora será la coristanquesa, con punto de encuentro a las 9.00 euros al lado de la iglesia de Agualada. Se realizará una ruta circular de 4 kilometros de dificultad baja. A las 11.00 horas saldrá de la Praza do Concello de Carballo, con un recorrido de cinco kilómetros. Para los adultos el precio es de 5 euros y para los niños de hasta 12 años, de 3. También se puede adquirir un dorsal solidario en la web. 

En Fisterra el mismo día habrá una comida solidaria en el pabellón polideportivo, a partir de las 14.00 horas. El precio es de 35 euros y para los niños de 7 a 12 años, de 20 euros. El acto estará amenizado por la charanga A Tripulasión y Julia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un operativo en la calle Vázquez de Parga de Carballo en marzo

Carballo lidera la caída de la criminalidad entre los grandes concellos gallegos
A. Pérez Cavolo
Jesús Pereira con su bisnieta Mía, en su casa de Casadelas, mostrando algunas de sus creaciones

Un viejo lobo de mar de Noicela encuentra la paz en la cestería
M. Negreira
Andaina solidaria contra el cáncer en Carballo este domingo

Carballo, Coristanco y Cabana preparan sus marchas contra el cáncer
redacción carballo
Baile de mayores en Carballo este domingo

Bailes de octubre en Carballo
redacción carballo