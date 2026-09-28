Carballo demostró que la ciencia puede ser “próxima, divertida y accesible”

Charla con Ángel Carrecedo y María Jesús Lamas, el sábado en Carballo Raúl López Molina

El Concello de Carballo realiza un balance muy positivo de la primera celebración de la Noite Europea das Persoas Investigadoras, que cerró con 1.685 asistentes y la participación de 13 investigadores, más de la mitad del propio municipio o con raíces en la zona.

La ciencia salió de los laboratorios para llegar a los centros educativos, el Pazo da Cultura, el mercado municipio o la Praza do Concello, con propuestas para todas las edades. Charlas, visitas a empresas, encuentros con investigadores, teatro, música, experimentos, drones, astronomía, magia y otras propuestas inclusivas llenaron la localidad durante toda la semana.

El concejal de Innovación y Fondos Europeos, Iván Andrade, destacó que además de conseguir unos datos de participación muy positivos, “o máis importante é que conseguimos achegar a investigación a públicos moi diferentes e demostrar que a ciencia pode ser próxima, divertida e accesible”. El edil también puso en valor la “calidade” de los participantes y el elevado número de investigadores locales, lo que “permite visibilizar o enorme talento científico vinculado ao noso concello”.

Entre los participantes figuran el prestigioso genetista Ángel Carracedo y la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas, que hablaron de genética, medicamentos y la salud del futuro.

Verónica Bolón (derecha), Pablo Pita y María Andrade en el Pazo da Cultura Mar Casal

La programación abrió con los historiadores e investigadores Xan M. Fraga Rodríguez, Margarita Barral Martínez e Hadrián García Pérez, protagonistas del encuentro intergeneracional que sirvió de puente con las jornadas Carballo na Memoria.

En las charlas divulgativas también participaron Verónica Bolón Canedo, especialista en inteligencia artificial verde; Pablo Pita Orduna, investigador del medio marino, y la socióloga María Andrade Suárez.

El alcalde, Daniel Pérez, recordó que su objetivo era “converter Carballo nun gran espazo para a ciencia, e estes días demostraron que existe interese, curiosidade e ganas de aprende”. "A ciencia chegou ás aulas, ás rúas e aos espazos públicos, fíxoo sen barreiras e situando a mocidade no centro. Este balance anímanos a seguir traballando para que a divulgación científica teña continuidade no noso concello", añadió el regidor.

Talleres infantiles en la Praza do Concello Raúl López Molina

Uno de los principales objetivos del programa es acercar la ciencia a públicos diversos. En este ámbito destacó especialmente la colaboración de Cosmos Creativo, tanto con los obradoiros de manualidades astrofísicas como con el espectáculo 'Universo accesible', que acercó el cosmos a personas con diferentes capacidades a través de la luz, de los sonidos, de los aromas y de los elementos táctiles, en una propuesta a la que se sumaron usuarios del centro de educación especial Lenda Educativa y de la asociación Un paso máis.

También tuvo una excelente acogida el Cine 360º y Planetario 3D, por el que pasaron más de 250 personas. Ante la buena respuesta del público, el Concello de Carballo anunció que el planetario regresará al municipio a lo largo de este curso con nuevas sesiones.

El Concello quiere agradecer la colaboración e implicación de Nauterra-Calvo, Axober y los centros educativos que participaron en la iniciativa.